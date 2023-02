Hoe gaat het vandaag nog met kindsterretje Honey Boo Boo (18)? “Mensen haten me omdat ik wat meer vlees aan mijn botten heb”

TV Ella Leyers eet ‘bruine brokkenpap’ in ‘Over de oceaan’: “Ik heb nog nooit rijstpap gegeten met die kleur”

Wanneer Ella Leyers in ‘Over de oceaan’ een blik rijstpap bovenhaalt om op te eten, heeft de medic van dienst, Élodie Ouédraogo, er haar bedenkingen bij. “Dat is geen rijstpap. Als dat niet goed valt, hebben we niet genoeg Imodium in de wereld om hier nog af te geraken.” Maar Ella trekt zich niets aan van de commentaar en proeft van de 'bruine brokkenpap’. “Het is gewoon een beetje droog.”