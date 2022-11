Hoe gaat het nu met Brecht en Dziubi uit ‘Blind Getrouwd’? “Da’s onze volgende stap”

TV Duidelijk­heid in ‘Alloo en de verkeerspo­li­tie’: daarom steekt de politie het roze papiertje onder je ruitenwis­ser

In ‘Alloo bij de verkeerspolitie’ merkt een agent op dat een auto fout geparkeerd staat. “De laatste weken krijgen we vrij veel meldingen van foutparkeerders in de omgeving", klinkt het. “En kijk, hier al de eerste. Normaal gezien moet hij op vijf meter van de rijbaan staan.” En dus krijgt de bestuurder een roze papiertje onder de ruitenwisser. Dat het papiertje nat wordt, maakt niets uit. “Het is enerzijds een bericht aan de bestuurder, zodat die weet dat z'n voertuig in overtreding staat", klinkt het. “Anderzijds is het ook een bericht aan de collega’s, zodat ze hem niet voor dezelfde inbreuk zouden verbaliseren.”

10 november