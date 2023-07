Hoe gaat het nog met ‘slavendrijfster’ Isabel uit ‘B&B zoekt lief’: “Waarom zou ik vertellen dat ik getrouwd was?”

TV‘B&B zoekt lief’ is aan z’n tweede seizoen toe, maar hoe zou het nog zijn met de felbesproken Isabel (59) uit de eerste reeks? De kasteeleigenares zorgde voor ophef omdat ze haar aspirant-minnaars met karweitjes opzadelde en verzwegen had dat ze nog getrouwd was. In ‘Dag Allemaal’ zet Isabel nu het een en ander recht en beantwoordt ze dé hamvraag: is ze nog altijd samen met Ivor, de man die wél haar hart kon veroveren? “Ze gaan met andere draken moeten komen om mij hier te verjagen.”