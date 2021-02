Hoe gaat het nog met dealer Patrick uit ‘Stukken van Mensen’? "Hij wil een parochie leiden in Londen"

Momenteel volgt de altijd hoffelijke kunstkenner een priesteropleding in het Beda-college in Rome. "Hij heeft net examens achter de rug en die gingen prima", vertelt eindredactrice en vriend Anja. "Ik geloof dat hij nog twee jaar te gaan heeft. Daarna zal hij terugkeren naar Londen om daar een parochie te leiden. Zijn grote doel is de jeugd terug in de kerk te krijgen en ik ben ervan overtuigd dat hem dat gaat lukken. Hij kent de kneepjes van sociale media, dat helpt."

Patrick liet in 2019 weten dat hij het leven in de Londense high society ruilde voor een sober bestaan in Rome. "Ik schrok erg toen hij me dat vertelde", zegt Anja. "Je moet weten: Patrick vertoefde écht in de allerhoogste kringen. Toen ik hem in Londen in een privéclub bezocht, zat ik daar naast 'Harry Potter'-bedenkster J.K. Rowling. En toen ik met hem afsprak in Brussel, moest hij nadien doorrijden voor een diner met Carla Bruni. Patrick is echt een heerlijke man, iedereen die met hem in aanraking komt, valt voor zijn galante charmes."