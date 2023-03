Hoe gaat het nog met de deelnemers uit 'Mijn Restaurant'? "Ik heb negen jaar in schuldbemiddeling gezeten”

TVHet eerste seizoen van ‘Mijn Restaurant’ was in 2008 een enorm succes. Twee keer per week keken een miljoen mensen hoe vijf onervaren duo’s een restaurant uit de grond probeerden te stampen. Maar vijftien jaar later blijven er geen succesverhalen meer over. Het ene faillissement volgde op het andere en de meeste koppels zijn niet meer samen. Maar hoe gaat het nog met de deelnemers uit dat eerste seizoen? “Bij het begin van de opnamen woog ik 70 kilo, tegen de finale nog 45.”