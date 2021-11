Hoe Esther Nwanu van een vlieg een huisdier maakte en op maat gemaakte vragen: dit was ‘De Slimste Mens’

TVDe jeugd heeft het gehaald in de 25ste aflevering van ‘De Slimste Mens’. Of misschien vond regisseur Jeroen Perceval dat hij met drie beurten in de quiz van vriend Erik Van Looy voldoende promo had mogen en kunnen maken voor zijn film ‘Dealer’. Hoe dan ook exit van Perceval. Gelukkig was er de sprankelende en ongedwongen Anthony Nti om de iets te hard kabbelende show toch wat dynamiek te geven. O ja, nieuwkomer Esther Nwanu won. Uiteraard.

Geen beklijvend quiz-spektakel voor de 25ste beurt van Van Looy. Jurylid Jeroom moest alle registers opentrekken om de boel wat op te vrolijken. Al deed de piepjonge Anthony Nti dat, allicht eerder onwetend, ook wel. Sympathieke verschijning, ontwapenende lach, grappig en gevat. En in de finale plots een duivels goed spelertje. Had naar eigen zeggen zich totaal niet voorbereid, maar weet perfect wat hij moet doen om in de finale te overleven. Je op het juiste moment laten zakken lijkt niet zo moeilijk, maar al heel wat ervaren rotten zijn toch ten onder gegaan in dit spelonderdeel. Anthony dus niet. Spelen en overleven. Al is het maar om zijn vader te bewijzen dat hij ook écht iets kan.

Voor het overige was het duidelijk dat Jeroen Perceval blij was met drie spelbeurten. Voldoende reclame gemaakt en dus eervol naar huis. Sukkelde van bij de start achteraan maar wat mee. Maakte zich opnieuw héél sympathiek door te brommen dat het Songfestival ‘hem geen reet boeit’. Kan wel zijn, maar dat je in ‘De Slimste Mens’ een vraag over die populaire liedjeswedstrijd mag verwachten, is haast zeker. Was al voor de filmpjesronde eigenlijk al berustend dat hij niet zou overleven. Wat in de finale tegen Anthony Nti dan ook effectief gebeurde. Nti speelde het sluw. Eerst extra tijd weghalen bij Perceval, vervolgens zich netjes onder de score van de tegenstander laten zakken en dan met twee correcte ijsmerken (Haagen Dazs en Ben & Jerry’s) de boeken dichtslaan voor Perceval.

Anthony Nti en Jeroen Perceval in de finale van 'De Slimste Mens'

Aandachtige fans viel het zeker nog eens op dat niet alleen de kandidaten een verjongingskuur hebben ondergaan, maar dat dat ook het geval is voor de vragen. Amper sport- of geschiedenis-topics, veel foto- en filmpjesvragen over film en muziek. Als zelfs Erik Van Looy niet weet waarover de kandidaten het bijwijlen hebben, dan mag die vaststelling duidelijk zijn...

Voor de humor was Jeroom weer de ideale partij. Van bij de start eiste hij een hoofdaandeel op. Al was ook nieuwkomer Ester Nwanu, die u niet zal kennen tenzij u vastgeroest 24 uur per dag naar MNM luistert, best grappig. Zeker toen ze onthulde hoe ze als jong meisje een vlieg met een kapot vleugeltje tot huisdier wilde bombarderen. Daar kwam zelfs een kooitje bij aan te pas. Dat moet leuk geweest zijn ten huize Nwanu.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Jeroen Perceval (nadat Erik bekend maakt dat Jeroen opnieuw vader zal worden): ‘Hard voor gewerkt’.

Jeroom (over Ella Leyers die in de musical 40-45 speelt): ‘Heel emotioneel. Veel mensen in het publiek begonnen te huilen toen ze door hadden dat ze daar nog twee uur moesten zitten’.

Jeroom (over de kandidaten): ‘We zitten hier met een dealer, een zeer getalenteerde vrouw en Jeroen Perceval’.

Jeroom (nadat Erik toegeeft dat hij de favoriete rappers van Anthony en Esther niet kent): ‘Erik kent alleen R Kelly’ (bekende rapper die schuldig is bevonden aan mensenhandel).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

Esther Nwanu vertelt uitgebreid hoe ooit ‘s nachts plots een vreemde man zomaar in haar studentenkamer stond en zij die man slaperig vroeg om de deur bij het buitengaan dicht te doen. Waarop de indringer opstapte. En Van Looy aan Jeroom vraagt wat hij daar in die kamer kwam doen...

Diezelfde Esther Nwanu vertelt een onwaarschijnlijk verhaal hoe ze ooit een vlieg in een kooitje stak en eten gaf. Waarom Jeroom: ‘Erik, waar halen wij die kandidaten toch?!’

Kantelmomenten

Kabbelende quizavond met weinig spectaculaire wendingen. Jeroen Perceval komt nauwelijks of niet in het stuk voor en holt voortdurend achter de feiten aan.

Esther en Jeroen spelen barslecht ‘Open deur’. Anthony weet alles over de films van Adil en Bilal. Hij slaat zo een kloofje.

Jeroen verprutst zijn Puzzel en verlies veel tijd in de fotoronde.

Perceval scoort goed bij zijn eigen filmpje, maar ziet dan nog op een fikse achterstand.Esther beveiligt haar eerste plaats. Anthony kan niks forceren bij het fragment over ‘Bachelorette’

In de finale speelt Anthony zelfzeker. Laat zich goed zakken en wint.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Esther Nwanu 445 sec.

2. Anthony Nti 330 sec.

3. Jeroen Perceval 271 sec.

De stand

1. Merol 9 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen 1 finale verloren

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Acid 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale verloren

9. Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

10. Wiam 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

11. Antony Nti 2 deelnames 2 finales gewonnen

12. Esther Nwanu 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Flo Windey, 26 jaar, uit Brussel. Dat ze het spannend kan maken bewees ze het voorbije jaar al meermaals met Club Flo, haar eigen talkshow op VTM2 over alles waar je het met moeke en vake liever niet over hebt. Voor StuBru stelt ze in de youtube-reeks Faqda vragen die niemand anders durft stellen. Ze ziet het leven door een hippiebril en was tot haar eigen verbazing ooit starstruck van Niels Destadsbader. Met haar gevoel voor humor, haar passie voor radio en muziek en haar opmerkelijk engagement kan ze een geknipte kandidaat zijn.

