Hoe een satirische komedie de realiteit werd: ‘Servant of the People’ met Oekraïens president Zelensky is nu te zien op Netflix

TVVandaag is de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een van de bekendste en meest geprezen politici van de wereld, maar daarvoor liep hij vooral in de kijker als komiek en acteur. In 2015 schudde hij de serie ‘Servant of the People’ uit z'n mouw en die absurde reeks is nu ook te bekijken op Netflix.

In de satire speelt Zelensky geschiedenisleerkracht Vasily Petrovich Goloborodko, die vanwege z'n verzet tegen de corrupte regering tegen wil en dank zelf president wordt. In die hoedanigheid ontdekt hij dat de rijkdom in het land wel degelijk oneerlijk verdeeld is: zo krijgt hij als belangrijkste leider een persoonlijke motivator, masseuses en zelfs een eigen mini-zoo. “De verhaallijnen zijn fictief, maar de makers verwijzen wel naar actuele problemen in Oekraïne”, vertellen academici Nataliya Roman, Berrin A. Beasley en John H. Parmelee, die een uitgebreide studie publiceerden over de serie. “Het hoofdpersonage is herkenbaar voor het publiek omdat hij zich verzet tegen praktijken die ook in het echt tot frustratie leiden: corruptie, de extravagante levensstijl van politici, en hun minachting voor het gewone volk.”

Slimme campagne

Mede hierdoor groeide ‘Servant of the People’ uit tot een instant hit - er zijn in totaal drie seizoenen - en werd de reeks zelfs vergeleken met Amerikaanse successen als ‘Veep’ en ‘Parks and Recreation’. Zelensky groeide in een mum van tijd uit tot een grote ster en die status hielp hem om vier jaar later effectief aangesteld te worden als president van Oekraïne. Zijn personage heeft namelijk een sterk moreel kompas en transparantie is voor hem het allerbelangrijkste. “Goloborodko geldt als een nieuw type leider”, vervolgen de onderzoekers. “Eerlijk, onbaatzuchtig, betrouwbaar, een harde werker die zich dag en nacht inzet om de inwoners een beter leven te bezorgen. Hij is bovendien politiek en financieel onafhankelijk van de oligarchen, die decennialang de grootste macht hadden in het land. Vanwege die rol zagen de mensen hem ook echt als een hervormer en dat beeld heeft zeker een rol gespeeld bij zijn uiteindelijke verkiezing in 2019. Zijn partij heet zelfs ‘Servant of the People’. Tijdens z'n campagne werden de laatste afleveringen van de reeks nog uitgezonden. Hierdoor konden mensen moeilijk het onderscheid maken tussen de echte Zelensky en z'n personage.”

De reeks voorspelt ook op andere manieren de toekomst: zo komt de moeilijke relatie met Rusland - het land waar Oekraïne nu mee in oorlog is - regelmatig aan bod. Vanwege de huidige actualiteit was er wereldwijd zo’n grote vraag naar ‘Servant of the People’ dat Netflix de satirische serie nu in z’n aanbod heeft opgenomen. Vanaf vandaag is het eerste seizoen te bekijken op de streamingdienst.

