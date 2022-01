Hoe ‘een linkse trut' en ‘een rechtse zak’ smoorverliefd op elkaar worden: dit zijn de eerste beelden van ‘Billie vs Benjamin’

TV Zo leerden Kat Kerkhofs en Dries Mertens elkaar op 11-jarige leeftijd kennen

Naast James Cooke is ook Kat Kerkhofs (33) zaterdagavond te zien in ‘Dancing with the Stars: Happy New Year’. In haar dans speelt haar relatie met Dries Mertens (34) een grote rol. De twee zijn namelijk al een eeuwigheid samen. Daarnaast is Kat momenteel ook in verwachting van hun eerste kindje.

