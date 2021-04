Hoe één gesprek het huwelijk van Davy en Hanne had kunnen redden: “Twee dagen ervoor wilde ik nog ‘ja’ zeggen”

Het is altijd jammer om in ‘Blind Getrouwd’ een koppel te zien stranden. Zeker wanneer achteraf blijkt dat het eigenlijk anders had kunnen aflopen. “Twee, drie dagen voor het beslissingsmoment was ik nog van plan om ‘ja’ te zeggen en was ik een mooie tekst aan het schrijven”, verrast Davy. “Had ik een signaal gekregen dat ook Hanne verder wilde, dan was ik zeker bij dat idee gebleven. Maar zelf ‘ja’ zeggen om dan een ‘nee’ te krijgen... die ellende wou ik mezelf besparen.”