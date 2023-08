Hoe deed Jeroom het in Nederlandse versie van ‘De slimste mens’? “Vlaming zorgt tweemaal voor hartkloppingen”

“Met de handen naar de hemel geheven en onverstaanbaar gemompel blies Jeroom Snelders eventjes stoom af”, schrijft het ‘Algemeen Dagblad’ over de passage van de cartoonist in ‘De slimste mens’. “De Vlaming maakte maandagavond zijn debuut in de Nederlandse versie van de tv-quiz, maar liet cruciale seconden wegtikken in de spelronde ‘Het collectief geheugen’. Had hij een seconde eerder ‘pas’ geroepen na een vraag over de grootste raket aller tijden, was de cartoonist uitgeroepen tot dagwinnaar. Nu eindigde hij, net als schrijfster Renée Kapitein, op 260 seconden. Een toevalstreffer die negen jaar geleden plaatsvond, maar nu zelfs twee keer in één seizoen.”