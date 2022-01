Hoe bereidde Roos zich voor en wat was haar eerste reactie na ontmaskering? Kom het allemaal te weten in ‘Behind the mask’

TVVrijdag werd tennisster Yanina Wickmayer (32) als eerste ontmaskerd in ‘The Masked Singer’. In ‘Behind The Mask’ op VTM GO geeft Yanina een exclusieve inkijk in haar parcours, hoe ze zich voelde bij de ontmaskering en vertelt ze hoe ze de zware voorbereidingen combineerde met het prille moederschap. “Ik heb geleerd om te multitasken.”

“Na flesjes geven, de vele knuffels en kusjes en het iets mindere slapen ben ik ook al aan het oefenen. Mijn dochter heeft me al veel horen en voelen zingen, want ik zong veel als ik in de auto zat. Ik denk dat ze op de duur wel gedacht zal hebben: ‘Mama, je mag nu stilaan wel een ander liedje beginnen zingen’.” De camera’s zijn er ook bij wanneer Yanina voor het eerst kennismaakt met Roos, bij de zanglessen en bij de staging. “Ik wist zelfs niet eens wat dat was”, lacht Yanina. De spanning tot het moment voor haar eerste performance is te snijden.

(Lees verder onder de video)

“Ik was wel wat nerveus maar ik denk dat ik het wel oké gedaan heb”, vertelt Yanina vlak na haar optreden. “Ik ben geen moves vergeten en dat was nochtans mijn grootste angst.” Maar dan vallen de maskers af en niemand had zien aankomen dat zij onder het masker zat. “Het was wel leuk om hun gezichten te zien op het moment dat ik mijn masker afdeed. Je zag echt aan hun hoofd dat ze het nooit verwacht hadden.” Ze is een beetje teleurgesteld dat ze er als eerste uitligt maar al bij al wel tevreden. “Ik ben superblij dat ik heb meegedaan en ik vond het een hele eer om tussen al die toppers hier te staan. Ik heb echt angsten overwonnen want dit is ver buiten mijn normale habitat. Ik ben dankbaar dat ik dit avontuur heb mogen beleven.”

‘Behind The Mask’ is nu te zien op VTM GO en op woensdag 19 januari om 20u35 bij VTM.

