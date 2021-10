Hoe 1 seconde het verschil maakt tussen mogelijk eeuwige roem en een pijnlijke exit in ‘De Slimste Mens’

TVEén seconde lag er tussen hemel en hel voor Dorianne Aussems in de derde aflevering van ‘De Slimste Mens’. Eén luttele seconde en het evidente antwoord ‘The Father’. De radiopresentatrice vergat de filmtitel te zeggen, waarop nieuwkomer Jean-Marc Mwema zich met 50 extra seconden vooralsnog tot winnaar kroonde. En Dorianne wat later in de finale kansloos uit het spel werd geknikkerd.

Wat een beginweek voor ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Dinsdag raasde Wiam naar een absolute topscore, in de derde aflevering miste presentatrice Dorianne Aussems op welgeteld één seconde mogelijke eeuwige roem in de quiz van Erik Van Looy. Basketspeler Mwema stak daar een stokje voor. Want zoals zo vaak eiste de filmpjesronde ook nu weer een hoofdrol op. In die ronde speelde de presentatrice zich ogenschijnlijk met gemak richting vierde deelname. Omdat Wiam bij het allerlaatste fragment (van de film ‘The Father) maar twee antwoorden kon geven, lag de rode loper klaar voor Dorianne. Ze deed het met ‘Olivia Colman’ en ‘dementie’ voortreffelijk en sleurde 70 seconden extra binnen. Waardoor ze 48 seconde voorsprong had op nummer twee, Jean-Marc. Jammer maar helaas voor Dorianne vergat ze de naam van de film, ‘The Father’ te zeggen. Gouden kans voor Mwema, die niet aarzelde. En zo met één seconde won. Van een thriller gesproken.

In de daaropvolgende finale tussen de dames, bleek Dorianne compleet van haar melk. Zes vragen, slechts zes goede antwoorden. Dan kan je niet winnen. Dat deed Wiam met elf goede antwoorden dan weer wel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De exit van Dorianne leek, gezien het spelverloop, een beetje onterecht, maar was niet helemaal onverwacht. Aussems was een leuke en fijne kandidaat, maar zeker niet de kampioen-quizzer. Daarvoor was ze niet goed genoeg voorbereid, had ze duidelijk niet genoeg ingestudeerd en was ze te zenuwachtig. Wie als radiopresentatrice Walter Grootaers niet aan De Kreuners kan linken, kan niet De Slimste Mens worden.

Speltechnisch was deze derde aflevering zeker niet de beste. Er werd slordig tot slecht gequizd. Met ‘De Galerij’ als uitschieter. Niemand kon het verschil maken. Gelukkig redde de filmpjesronde de avond.

En er was natuurlijk de première van Bockie de Repper als jurylid. Een beetje onwennig, een beetje knokkend met dat nieuwe imago. Een paar interventies waren best leuk (o.a. over zijn pornogeschiedenis), een paar wat minder. Herman Brusselmans is altijd gevat. Al is de auteur al lang niet meer die vuile bek van weleer. Hij beweerde zelfs heel ernstig te zijn toen hij meldde dat zijn jonge vriendin Lena bij Zeeman werkt en een zeepaardje van geslacht kan veranderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De leukste quotes

Herman Brusselmans (slaat toe): “Ik vind Wiam de tweede grappigste vrouw van Vlaanderen. Na Simonneke van ‘Thuis’.”

Bockie de Repper (na de vraag van Van Looy of hij al ooit gelopen heeft): “Ver weg van mijn problemen meestal’”

JM Mwema (laat zich gaan bij een vraag over poseren met kinderen): “Ik varieer. Soms pak ik die op. Soms kniel ik. Soms ga ik er gewoon achter staan, soms...”

Van Looy (na een onduidelijke vraag over mompelen): “Ik was eigenlijk geniaal.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hilarische momenten

De drie kandidaten gaan bij een vraag over een eigenschap die een naaktslak heeft voor de meest onwaarschijnlijke antwoorden. Ze kiezen voor ‘teleportatie’, ‘van geslacht veranderen’ en ‘realistisch blaffen als een hond’. ‘Zichzelf onthoofden’ kiezen ze niet.

Erik Van Looy laat zich nog eens helemaal gaan en zingt veertien seconden lang de ‘iiiiii’ bij de meezinger ‘Mexiiiiiiiiiii..coooo’.

Bockie op zijn best als hij zijn pornogeschiedenis beschrijft: “Van verbeelding in de douche, langs de foto’s in de Trois Suisses tot internet.” Waarna Van Looy hem ‘Snockie de Repper’ noemt.

Kantelmomenten

Er werd flets gespeeld met een onbelangrijke ‘3-6-9', een matige ‘Open deur’ en een ondermaatse ‘Galerij’. Gelukkig maken de kandidaten het verschil met een sterke ‘Puzzel’-ronde.

De filmpjesronde maakt alles goed, vooral omdat Dorianne vergeet om het af te maken en dan in snelheid gepakt wordt door Jean-Marc Mwema.

In de finale is Dorianne duidelijk niet van de ontgoocheling bekomen. Ze gaat met een 125-0-eindscore kopje onder.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Jean-Marc Mwema 299 sec.

2. Dorianne Aussems 298 sec.

3. Wiam 279 sec.

De stand

1. Dorianne Aussems 3 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen 1 finale verloren

2. Wiam 2 deelnames 1 overwinning 1 finale gewonnen

3. Niels Destadsbader 2 deelnames 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Jean-Marc Mwema 1 deelname 1 overwinning

Cesar Casier 1 deelname 1 finale verloren

De nieuwkomer

Gloria Monserez, 20 jaar en daarmee veruit de jongste kandidate ooit in ‘De Slimste Mens’. Ze is afkomstig van Leuven, maar woont in Gent. Als enthousiaste sping-in-‘t-veld vinkt ze op jonge leeftijd al een indrukwekkend lijstje af als presentatrice bij Studio Brussel en binnenkort ook als ambassadrice voor De Warmste Week 2021. Maar Gloria is ook wrapster, actrice, zangeres – ze speelt de hoofdrol in de nieuwe en laatste Ketnet-Studio100 musical ‘De Finale’ en ze kan bijzonder mooi tekenen. Het brede publiek leerde haar kennen door haar openhartige instagrampost over eenzaamheid in de lockdown.

LEES OOK: