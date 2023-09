Hittegolf pijnlijk voor kijkcijfers van nieuwe tv-formats: ‘Amai zeg wauw!’ zakt verder weg

TV Primeur: bruid in ‘Married At First Sight UK’ is een trans persoon

Het nieuwe seizoen van de Vlaamse ‘Blind getrouwd’ werd bij ons op 4 september afgetrapt, maar ook de Britse versie staat voor de deur. In ‘Married At First Sight UK’ pakken ze bovendien uit met een primeur: Ella (29), een van de bruiden is een trans persoon. “Ik verdien liefde omdat ik als persoon al zoveel heb doorstaan.”