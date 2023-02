Hitserie ‘Squid Game’ krijgt eigen virtual reality-spel

TVFans van de hitserie ‘Squid Game’ hebben zich ongetwijfeld al afgevraagd hoe ver ze het zouden schoppen in het spel op leven en dood. Binnenkort kunnen ze er zelf achter komen, want ‘Squid Game’ krijgt een eigen virtual reality-game. Dat heeft Netflix bekendgemaakt.

Netflix werkt samen met Sandbox VR aan het spel, dat volledig gebaseerd is op de Zuid-Koreaanse succesreeks. Spelers zullen zich bevinden in verschillende spellocaties van ‘Squid Game’ en nemen het op tegen andere deelnemers. Net zoals in de Netflixserie kan er uiteindelijk maar één winnaar zijn. Al krijgt iedereen wel een prijs: na afloop ontvangt iedere speler een video met de hoogtepunten uit hun deelname.

Het virtual reality-spel zou eind dit jaar gelanceerd worden in alle dertig locaties van Sandbox VR. De gigantische loodsen waarin de games gespeeld kunnen worden bevinden zich in Noord-Amerika, Azië en Europa. De dichtstbijzijnde locatie voor ons land is in Londen of in Alsfeld in Duitsland.

Ondertussen zijn de opnames voor de realitywedstrijd ‘Squid Game: The Challenge’ ook volop bezig. Honderden deelnemers strijden er om de gigantische prijzenpot van 4,37 miljoen. Al gaan de opnames niet zonder een slag of stoot. Zo kwamen er al heel wat klachten van de spelers over de onmenselijke omstandigheden op de set. Zo zou naar verluidt de temperatuur op de set - in de Cardington Studios in Bedford, Verenigd Koninkrijk - maar -3 graden Celsius zijn. Daardoor raakten heel wat mensen onderkoeld en werden er uiteindelijk ook spelers afgevoerd naar het ziekenhuis.

Succesreeks

Het eerste seizoen van ‘Squid Game’ werd in september 2021 gelost op Netflix. De Zuid-Koreaanse reeks brak meteen verschillende kijkrecords en groeide uit tot een hit op het streamingplatform. De serie vertelt het verhaal van een dodelijke en gruwelijke afvallingsrace.456 mensen, die in de financiële problemen zitten, gaan de strijd met elkaar aan. De inzet is het torenhoge bedrag van 40 miljoen dollar. De prijs valt te verdienen met een tornooi op basis van makkelijke kinderspelletjes die iedereen kent. Al is er een grote adder onder het gras: wie een spel verliest, wordt vermoord. Het tweede seizoen van ‘Squid Game’ zou eind dit jaar op Netflix verschijnen.

