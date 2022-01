Hilversum hekelt cultuur van machtsmisbruik bij ‘The Voice of Holland’: “Er komen nog onthullingen. De beer is los”

TV Jean-Clau­de Van Damme kruipt in de huid van premier in nieuwe Franstali­ge serie

Jean-Claude Van Damme (61) maakt binnenkort wellicht zijn opwachting in het federaal parlement. Naar aanleiding van ‘JC1er’, een Franstalige serie, kruipt the muscles from Brussels in de huid van onze premier en daarom wil de acteur er graag enkele scènes inblikken.

20 januari