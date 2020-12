Hilary Duff stelt fans teleur: “Er komt geen nieuwe Lizzie McGuire”

Celebrities ‘Lizzie McGuire’ komt na 15 jaar terug, maar hoe is het de hoofdrol­spe­lers vergaan?

24 augustus Gisterenavond kwam Disney met groot nieuws: de serie ‘Lizzie McGuire’ maakt een terugkeer, met actrice Hilary Duff opnieuw in de hoofdrol. Of de andere acteurs uit de reeks ook opnieuw in de huid van hun personages mogen kruipen, is nog onduidelijk. In afwachting kijken we even hoe het hen in tussentijd is vergaan.