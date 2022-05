Hilarische dames veroveren het scherm: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

DISNEY+

‘How I Met Your Father’ - vanaf 11 mei op Disney+

How I Met Your Father

In de nabije toekomst vertelt Sophie haar zoon hoe ze zijn vader ontmoette. Het verhaal brengt ons terug naar het heden, waar Sophie en haar hechte vriendengroep aan het uitzoeken zijn wie ze zijn, wat ze willen in het leven en hoe ze verliefd kunnen worden in het tijdperk van datingapps en grenzeloze mogelijkheden.

‘Sneakerella’ - vanaf 13 mei op Disney+

Sneakerella

In dit energieke, muzikale Assepoesterverhaal werkt El, een ambitieuze sneakerontwerper uit Queens, als magazijnbediende in een schoenwinkel en verbergt zijn talent. Er springt een vonk over als hij bij toeval Kira King ontmoet, een soort sprookjesprinses uit Manhattan. Aangemoedigd door zijn beste maatje en met een vleugje magie vindt El de moed om zijn droom te volgen.

‘Oussekine’ - vanaf 11 mei op Disney+

Oussekine

‘Oussekine’ blikt terug op de tragische dood van Malik Oussekine (Sayyid El Alami) en de dramatische gevolgen voor zijn familie: zijn moeder Aïcha (Hiam Abbass), zijn broers Ben Amar (Malek Lamraoui) en Mohamed (Tewfik Jallab), vaderfiguur voor het gezin sinds de dood van hun vader Miloud (Slimane Dazi); zijn zussen Fatna (Naidra Ayadi) en Sarah (Mouna Soualem) die alles zal opgeven in de strijd naar gerechtigheid. De serie gaat terug naar het hart van de jaren 80 en geeft de impact weer die de tragedie destijds had op de Franse gemeenschap.

NETFLIX

‘Senior Year’ - vanaf 13 mei op Netflix

Senior Year

Na een misgelopen cheerleading-stunt belandt een 20-jarige vrouw in coma. Vandaag is ze 37, pas opnieuw wakker en klaar om haar droom uit het middelbaar waar te maken: Prom Queen worden. Al gaat dat natuurlijk niet zo makkelijk als ze zelf graag zou willen.

‘Workin' Moms’, seizoen 6 - vanaf 10 mei op Netflix

Working Moms

Een work-life balance? Wat is dat? Kate, Anne, Jenny, Sloane en Val doen overuren op alle vlakken. In het zesde seizoen van de populaire komische reeks proberen ze de grote problemen van thuis én die van op de werkvloer op te lossen.

‘Savage Beauty’ - vanaf 12 mei op Netflix

Savage Beauty

Op zoek naar wraak na een tragisch verleden, probeer een mysterieuze vrouw te infiltreren in een machtige familie. De familie in kwestie heeft niet alleen een gigantisch imperium van beautyproducten, maar ook een pak duistere geheimen.

STREAMZ

‘Transport’ - vanaf 11 mei op Streamz

“Het transporteren van goederen, geld, paarden en vlees doorheen Europa, vormt de rode draad in dit spannende verhaal. Een jonge journaliste (Emmi Parviainen) in Helsinki ontdekt dat er een microchip, die ooit aan een Belgische pony toebehoorde, in babyvoeding zit. Een verzekeringsagente (Maria Heiskanen) onderzoekt het verdwijnen van een Finse dierenarts die verantwoordelijk was voor de inspectie van geïmporteerd vlees. Een bankdirecteur (Pirkko Hämäläinen) maakt een fout die haar haar job kan kosten. Om het geheim te houden, gaat ze akkoord met het witwassen van geld voor een zakenman in de vleesindustrie. De verhalen van deze drie vrouwelijke hoofdpersonages geraken met elkaar vervlochten.

‘The Way Down’ - vanaf 11 mei op Streamz

The Way Down

Docuserie die onderzoekt hoe Gwen Shamblin Lara, die de controversiële Remnant Fellowship Church stichtte en het christelijke afslankprogramma “The Weigh Down Workshop” creëerde, bekend werd als dieetgoeroe en kerkleider.

‘Blackbird’ - vanaf 11 mei op Streamz

Blackbird

Een terminaal zieke moeder nodigt haar familie uit in haar landhuis voor een laatste bijeenkomst. Aanvankelijk hebben de familieleden aanvaard dat hun moeder wenst te sterven voordat haar ziekte erger wordt. Gaandeweg beginnen de spanningen toch hoger op te lopen tussen haar twee dochters.

‘Niks Vreemds Aan’ - vanaf 11 mei op Streamz

Niks vreemds aan

Suus houdt van haar ietwat doorsnee leven en van haar man Mats, maar weet donders goed dat het vuur in haar huwelijk al een tijdje gedoofd is. In een dappere poging om de passie te doen herleven, meldt ze hen in een spontane opwelling aan voor een swingers-app. Te druk met het schrijven van zijn nieuwe boek, stemt Mats gedachteloos in, zich niet bewust van hetgeen hem eigenlijk gevraagd werd. Maar wanneer Xander en Daniëlle op de stoep staan, wordt het allemaal wel heel echt.

