Hij wilde het eigenlijk niet, maar Bazart-zanger Mathieu Terryn vertelt twee grote geheimen aan Eric Goens in ‘Het Huis’

Showbizz ‘De Collega’s’-ac­teur Jacky Morel (88) is overleden

21 december De Vlaamse acteur Jacky Morel (88) is overleden, dat meldt zijn dochter. Morel sukkelde al enkele jaren met zijn gezondheid. De Gentenaar is zondag in een home in Ukkel overleden. Hij was onder meer bekend van zijn rol als Baconfoy in de serie ‘De Collega’s’.