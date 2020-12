“Hij verminkte z’n slachtoffers tot ze bijna onherkenbaar waren”: Netflix toont gruwelijke moorden van ‘Yorkshire Ripper’ in nieuwe docureeks

Showbizz Shania Gooris omarmt haar imperfec­ties: “Niet erg dat ik wallen heb, mijn papa heeft dat ook”

15 december In Natur’elle, het nieuwe programma van Jani Kazaltzis, worden bekende vrouwen ontschminkt en gaan ze dieper in op het verhaal achter de make-up. Deze keer neemt Shania Gooris (20), dochter van Sam Gooris en Kelly Pfaff, plaats in de stoel. Ze praat er onder meer over haar imperfecties en complexen, en hoewel ze zich goed voelt zonder make-up, had ze als kind toch ook haar onzekerheden.