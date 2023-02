“Hij moet wat meer water bij de wijn leren doen": Dina Tersago analyseert de nieuwe kandidaten van ‘Boer zkt Vrouw’

TV Mummie uit ‘The Masked Singer’ geeft eerste interview: “Mijn leeftijds­grens op Tinder staat onder de 40”

Met haar versie van ‘Bad Romance’ van Lady Gaga beroerde Mummie al meteen de gemoederen in ‘The Masked Singer’. Was het Barbara Sarafian die we hoorden? Evi Hanssen of Tanja Dexters? Wie zal het zeggen? Mummie verklapt het misschien gewoon zelf, want ‘Dag Allemaal’ kon haar strikken voor een exclusief interview over haar liefdesleven, leeftijd en alcohol - inclusief uitroepen in een vreemde taal. Opgelet: dit gesprek kan tips bevatten!