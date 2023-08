Hij maakte deel uit van winnend koppel in vorige editie, maar Job (25) keert als single terug naar ‘Love Island’

Samen met zijn geliefde Esmee werd hij tijdens de finale van ‘Love Island Nederland 2021' tot het winnende koppel gekroond! Ondanks dat de twee dolverliefd waren en zelfs gingen samenwonen, hield de relatie buiten de Villa helaas geen stand. “Wanneer het te snel gaat en ik op iemand ‘gedrukt’ zit, dan is het gevoel gewoon weg en heb ik het al snel gezien”, zei hij daar eerlijk over tegen ‘RTL Boulevard’. Nu, anderhalf jaar later, is Job uit Sambeek opnieuw klaar voor een tweede kans. Hij is op zoek naar een vrouw die spontaan, ambitieus en zorgzaam is maar ook zeker voldoende tegengas kan geven. Want als het te makkelijk gaat, haakt Job af. Of het hem opnieuw lukt om de liefde te vinden op het eiland der passie, is nog af te wachten.