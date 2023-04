“Hij is afscheid aan het nemen”: Jeroom hoort na 24 jaar nog eens de stem van zijn broer Boris

TV Hanne van K3 was enige van familie die niets met muziek deed: “En nu ben ik diegene die haar brood ermee ver­dient”

In de eerste aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ krijgen we foto’s te zien van een kleine Hanne Verbruggen die muziek maakt. Maar het K3'tje zegt zelf dat ze eigenlijk nooit iets met muziek heeft gedaan vroeger. “Mijn familie wel, en ik zat altijd mee in de repetitieruimte. Maar ik was de enige die daar niets mee deed”, vertelt ze. Tot natuurlijk ‘K3 zkt K3' kwam en ze haar kans greep. En de rest is geschiedenis.