“Hij heeft mij vier uur lang verkracht”: docu over Armie Hammer onthult gruwelijke details over het misbruik van de acteur

TV“Het was hartverscheurend op verschillende niveaus.” Na lang twijfelen heeft Elizabeth Chambers, de ex-vrouw van de omstreden acteur Armie Hammer (36), dan toch naar ‘House of Hammer’ gekeken. Wat ze te zien kreeg, was allesbehalve fraai. In de driedelige reeks getuigen verschillende slachtoffers van de acteur over het gruwelijke gedrag waar ze mee te maken kregen. “De touwen zaten rond mijn nek, mijn polsen, mijn enkels en mijn rug. Overal had ik blauwe plekken.”