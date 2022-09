“Hij heeft een... interessant uiterlijk”: de heren vallen als een blok in ‘Blind Getrouwd’, de dames iets minder

“Ha, Gwendolynekke!” Burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten stond even aan de grond genageld toen blinde trouwer Joren Dumont (36) haar gemeentehuis vulde met zijn spontaniteit. “Hoe spreek ik u best aan? Mevrouw de minister?”, had hij nochtans eerst gepolst. Wist Joren veel dat de ex-voorzitter van Open VLD enkel nog maar droomde van een ministerpost. “Zeg maar gewoon Gwendo...”, probeerde Rutten nog. Gwendolynneke dus.

Niemand die het sales manager uit Lennik kwalijk nam. De lachers had hij van seconde een op de hand en de arme man liep zó over van de zenuwen dat hij alle genodigden van zijn toekomstige één voor één een hand gaf. “Ik zat in een waas”, verklaarde hij later. Laat het duidelijk zijn. Dé kracht van ‘Blind Getrouwd’ zit ‘m nog steeds in de allesoverheersende, plaatsvervangende zenuwen die vanuit de trouwzaal tot ver buiten uw scherm stralen.

Groot was zijn opluchting toen Joren, in het verleden nog een tijdje ‘de ware’ van K3’tje Kathleen Aerts, zijn bruid Lien (30) zag binnenschrijden. Als een kwispelende golden retriever met de blik op een levensvoorraad Pedigree staarde hij naar de slanke koffiebar-uitbaatster. Lien, nochtans een groot hondenliefhebber, had aanvankelijk echter enkel oog voor haar eigen golden retriever Balou, die hijgend door de bruidszaal dartelde, maar draaide al snel bij.

Volledig scherm Blind Getrouwd: Joren en Lien © VTM

Wat volgde was een gesnuffel tussen twee trouwers die er voor de juiste reden stonden en bereid waren hun leven te geven om hun goede bedoelingen over te brengen. Lien leek vooral overdonderd door hele hele gebeuren en de nog nét niet in het rond springende Joren. “‘t Is ne vlotte he”, concludeerde Lien eenmaal buiten tegen haar mama. Joren was vanaf seconde één de koning te rijk. “Ik had een toffe vrouw gevraagd en heb een knappe toffe gekregen,” besloot hij glunderend.

Een match met veel potentieel eens bij Joren de adrenaline is gaan liggen en Lien wat meer tijd krijgt om zichzelf te zijn. Het zijn twee verstandige trouwers die er duidelijk om de juiste staan. Dat Joren zijn vuile onderbroeken nog wekelijks door zijn mama laat wassen, daar zal Lien later wel achter komen.

Slaagkansen: 75 procent.

Interessant uiterlijk

Van Aarschot naar Lokeren dan, want daar was het bibberen geblazen voor kleuterjuf Jana (29) en spoedverpleegkundige Christiaan (28). Die laatste viel niet alleen op door zijn schijnbaar uit Italiaans marmer gebeitelde krullen, de kempenaar bleek ook een verwoed verzamelaar van parfums. Meer dan tachtig heeft ie er. “Vlak voor ik ga slapen, spuit ik er weleens mee”, zo klonk het. Een voorkeur voor persoonlijke hygiëne die Christiaan ongetwijfeld van zijn mama erfde. Want toen de jongeman met cameraploeg in zijn zog het goeie nieuws aan z’n mama wilde vertellen stootte hij op een gesloten voordeur. Het werd een gesprek door de parlofoon:

- Ga jij nog open doen?

- Nee, bolleke!

- Allez, mams doe nu die deur open.

- Nee, jongen. Ik zit in mijn bad.

- Komt dan effekes naar beneden gewoon

- Maar bollie, dat gaat niet!

Volledig scherm Blind Getrouwd: Christiaan en Jana © VTM

Vooralsnog geen mama van Christiaan in de aflevering. Ook voor de jongeman zelf, die voor dit avontuur liet optekenen nog nooit een relatie te hebben gehad, was zijn trouwdag een beproeving. Handen wrijven, kwakkelend van hiel naar teen stond hij te wachten op zijn bruid. Maar toen de sportieve Jana uiteindelijk binnenteende, vielen zijn ogen net niet uit hun kassen. “Ik had nooit gedacht dat ik zó veel geluk zou hebben”, blies hij achteraf. Hij overlaadde de Lokerse brunette dan ook met aan de lopende band met complimenten. “Schattig, we zitten met een romanticus”, merkte Jana op, die verder zei dat “hij een heel... interessant uiterlijk heeft.” Wat de Lokerse daar precies mee bedoelt, is ons niet helemaal duidelijk.

Jana is een flapuit, Christiaan een vlotte jongen die duidelijk moeite heeft met stiltes. Liefde op het eerste gezicht was het, in het geval van Jana, niet echt. Maar het verleden - denk aan Stijn en Nuria uit seizoen 1 en Victor en Line uit seizoen 4 - leerde dat de vrouwen wel vaker in een latere fase overstag gaan. Dooie momenten zullen er alvast niet te veel zijn.

Slaagkansen: 65 procent.

‘Seuteke’

Het waren vooral de heren die als een blok voor hun aangeduide partners vielen. En dat was eigenlijk ook in aflevering één het geval. Dziubi (29) en Brecht (27), die tijdens hun ceremonie al amper van elkaar konden blijven, konden dat ook niet tijdens hun trouwshoot. Ze kwamen maar enkele seconden aan bod in deze tweede aflevering maar aan hun uitzonderlijke klik lijkt niets veranderd.

Slaagkansen: 90 procent.

Volledig scherm Brecht en Dziubi © VTM

En ook politie-inspecteur Jiri Punt was van in het begin dolenthousiast over zijn bruid. Ook hij moest tijdens de shoot duidelijk nog bekomen van de blonde kogel Florence die hem in de trouwzaal trof. De foto’s maken verliep behoorlijk onwennig en vooral Florence gaf toe dat zij daar voor iets tussen zat. “Ik wist dat dat een moeilijk puntje ging worden”, verklaarde ze terwijl ze de fotograaf tot haast aanmaande toen die romantische poses verlangde. “Ik ben nogal een seuteke op dat vlak”, concludeerde ze. “Maar we doen alles op ons eigen tempo, ook als we zien dat het bij andere koppels sneller gaat.” Jiri knikte. Even wennen nog voor die twee. Kijken ook of de aimabele goedzak Jiri de vastberaden Florence de baas kan.

Slaagkansen: 65 procent.

Volledig scherm Florence en Jiri © VTM

Volgende week vieren de vier koppels hun trouwfeest samen.

