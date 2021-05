Hier kan je de langverwachte ‘Friends’-reünie vanaf dinsdag 1 juni bekijken

TVEindelijk: na 15 jaar keren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer terug naar de set van het iconische Stage 24 in Hollywood voor een uitgebreide ‘Friends’-reünie met James Corden als gastheer. In ‘The one where they get back together’, zoals de special heet, blikken ze terug op de tien seizoenen die van de hitserie werden gemaakt. De special is vanaf dinsdag 1 juni 2021 te zien op Streamz en eenmalig op Play4.