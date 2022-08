Hey, er is geen bal op de tv (en dat komt omdat de centen op zijn)

TV‘Vive le vélo’ werd zondag na één maand afgerond en dat hebben de kijkers geweten. Die zochten maandagavond tevergeefs naar een uitzending die ze niet eerder al eens hadden gezien. Ook vanavond verschijnen er slechts drie nieuwe programma’s op de buis. Zelfs ‘Dagelijkse Kost’ zijn herhalingen. Waarom is het in de zomer altijd zo armoe troef?

Heeft u gisterenavond ook veel moeite gedaan om wat nieuws op tv te vinden? Moeilijke klus voor de kijkers van Eén, VTM en Play4, de drie grote Vlaamse zenders die sinds zondag nagenoeg de deuren hebben gesloten. Daarmee zet het trio zenders — goed voor een marktaandeel van zo’n 50% — nog een stapje verder dan vorig jaar.

Déjà vu

Exact een jaar geleden keken de zenderbazen tegen hetzelfde scenario aan. Eén had in juli prima gescoord met onder andere de Tour de France en de Olympische Spelen. Maar dat kostte zoveel geld dat augustus volgepropt werd met herhalingen. Enkel ‘De stoel’ en ‘Switch’ waren — naast ‘Vlaanderen herleeft’ — dagelijks nieuw.

Ook de concurrentie deed de nodige moeite voor de kijkers. VTM zond elke weekdag ‘Waarheid, durven of doen’ en de quiz ‘De omgekeerde wereld’ uit. Wekelijks verscheen er ook een kakelverse aflevering van ‘Vakantiehuis For Life’. VIER (nu PLAY4) had voor het eerst in zomers enig aanbod en bracht dagelijks ‘De redders’ (met o.a. Julie Vermeire) en ‘Het rad’ (met Peter van de Veire).

De kijkcijfers waren in de natte augustusmaand dan ook niet onaardig. ‘Tien om te zien’ scoorde 700.000 kijkers. ‘Vakantiehuis For Life’ haalde telkens tot 350.000 kijkers, ‘Waarheid, durven of doen’ zelfs 450.000. ‘Het rad’ leverde zo’n 350.000 kijkers op per aflevering. Op Eén waren er uiteraard herhalingen van ‘F.C. De Kampioenen’ met op 17 augustus zelfs net geen miljoen kijkers.

VRT doet lichten uit

Met de cijfers van exact één jaar geleden in de hand lijkt het logisch dat Eén, VTM en Play4 een tandje bijsteken om de kijker te plezieren. Niet dus. Eén doet opnieuw — na een sportieve juli-maand met goede kijkcijfers — zowat de lichten volledig uit. De kijker krijgt deze maand ‘Dagelijkse zomerkost’ uit 2018 voorgeschoteld met later op de avond de nog overgebleven heruitzendingen van ‘F.C. De Kampioenen’.

Op maandag zijn er herhalingen van ‘Spoed 24/7' en ‘Kamp Waes’ op Eén. Op woensdag ‘Animalitis’ — ook al uit 2018 — en ‘Merci voor de muziek’ uit 2019. Het enige onvoorspelbare op de beeldbuis doordeweeks zijn de nieuwe avonturen in ‘De stoel’ en ‘Switch’ met Fien Germijns. Op zaterdag zijn Siska en Niels dan weer hun vrolijke zelve in ‘Zomerhit’, de tegenhanger van ‘Tien om te zien’.

Weinig reclamegeld

Bij de commerciële stations hebben de goede kijkcijfers van vorig jaar ook geen windeieren gelegd. Doordat er tijdens de zomer nauwelijks of geen reclame wordt geboekt, blijft er geen geld over om tv-programma’s te maken. Een strategie die al jaren wordt gevolgd. VTM zet opnieuw in op het dagelijkse ‘Waarheid, durven of doen’, het wekelijkse ‘Vakantiehuis For Life’ en — ditmaal — acht afleveringen van ‘Tien om te zien’. Daarnaast houdt het VTM 2 open voor onder andere het nieuwe ‘B&B zoekt lief’. Play4 zette het tweede seizoen van ‘De redders’ online, voerde ‘Het rad’ af en presenteert enkel nog ‘Het beste bod’.

‘FC De Kampioenen’ wist voorbije maand juli nog altijd ruim 700.000 kijkers te halen en ook ‘Tien om te zien’ scoorde meteen met 587.000 fans — tegenover 540.000 kijkers voor ‘Zomerhit’. ‘Vakantiehuis For Life’ en ‘Waarheid, durven of doen’ waren bij hoge temperaturen en veel zon slechts goed voor zo’n 250.000 fans. Het is nog wachten op de kijkcijfers van ‘Het beste bod’, dat gisteren begon.

