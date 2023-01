Hetze rond ‘Squid Game’-reality blijft duren: “Gemartelde deelnemers overwegen rechtszaak en duo dat seks had moest spel verlaten”

TVEr blijven bij Britse media horrorverhalen binnenstromen over de opnames van een realityreeks die gebaseerd is op de populaire serie ‘Squid Game’. Volgens Daily Mail overweegt een tiental deelnemers zelfs klacht in te dienen tegen streamingdienst Netflix, die het tv-spel produceert. De kandidaten zeggen “als beesten behandeld te zijn” op de set. Bovendien beweert de Britse krant dat een duo het spel moest verlaten nadat bleek dat ze de lakens hadden gedeeld in het hotel waarin de kandidaten verbleven.

In de realitywedstrijd ‘Squid Game: The Challenge’ brengt Netflix het wereldwijde fenomeen ‘Squid Game’ tot leven. 456 spelers strijden er om een gigantische prijzenpot van 4,37 miljoen. De opnames, die plaatsvonden in de Cardington Studios in Bedford in het Verenigd Koninkrijk, liepen echter niet van een leien dakje. Zo zakte de temperatuur tijdens een spel tot -3 graden Celsius. “We werden acht uur lang gemarteld”, vertelt een anonieme kandidaat aan ‘The Sun’. “Eigenlijk waren we gewoon kanonnenvoer. Ik weet dat de show zwaar moet zijn, maar dit voelde gewoon onmenselijk. Op een bepaald moment brachten ze zwarte doodskisten met een roze lintje op de set - net zoals in de fictieserie. Alle aandacht ging naar het goed in beeld brengen van de spelletjes, maar op hulp moesten we niet rekenen.”

Volgens Daily Mail overwegen enkele kandidaten nu een rechtszaak in te dienen tegen de streaminggigant. “We kregen echt het gevoel dat we bevroren waren", getuigde een deelnemer in de krant. “Het leek wel een oorlogsgebied. Mensen werden afgevoerd door hulpverleners. Sommigen riepen de artsen en werden in een brancard de set afgedragen. Schreeuwend om medicatie vertrokken ze.”

Geen onderling contact

De Britse krant beweert ook dat een duo op voorhand gediskwalificeerd is omdat ze seks hadden in het hotel waarin de deelnemers verbleven voor de opnames van start gingen. “Er waren strikte regels die de spelers moesten volgen”, vertelt een bron. “Zo mocht je geen contact hebben met andere kandidaten. Toen de productie ontdekte dat twee deelnemers seks hadden gehad, was het kot te klein. Zij werden meteen uit de show gekieperd."

Volgens Netflix zelf kloppen de hallucinante verhalen in de Britse media niet. De streamingdienst verklaarde in een statement dat er drie mensen ter plaatse behandeld werden, maar dat er niemand gewond is geraakt. Ook zou er altijd een medisch team aanwezig geweest zijn. “De gezondheid en veiligheid van onze cast en crew staan voorop en we houden ons aan allerlei veiligheidsprocedures”, klonk het. “Het was inderdaad erg koud op de set, maar deelnemers waren daarvan op de hoogte en daarop voorbereid. Claims over serieuze verwondingen zijn niet waar.”

