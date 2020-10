“Het zou dit jaar kunnen stoppen”: einde ‘Grey’s Anatomy' in zicht?

Ellen Pompeo speelt al vijftien jaar lang hoofdpersonage Meredith Grey in de reeks ‘Grey’s Anatomy’. Stilletjes aan begint ze echter te denken om haar stethoscoop voorgoed aan de haak te hangen, klinkt het in Variety. “We weten nog niet wanneer de show echt zal eindigen”, zegt ze. “Maar om eerlijk te zijn: dat zou gewoon dit jaar al kunnen zijn.”

Gelukkig kunnen fans wel degelijk nog van ‘Grey’s Anatomy' genieten, want op 12 november gaat het zeventiende seizoen van de reeks in première in de Verenigde Staten. “Ik ben zo verschrikkelijk opgewonden over dit seizoen", laat Ellen verder weten. “Het gaat waarschijnlijk een van onze beste seizoenen ooit worden. En ik weet dat dat geschift klinkt, maar het is echt waar.”