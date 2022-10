Het zit er dik tegen bij Jiri en Florence: “Ik heb het gevoel dat het een uitgemaakte zaak is”

tvDonderwolken bij Florence en Jiri. Het koppel slaagt er maar niet in een stevige band op te bouwen en dat leidde tot een aanvaring over affectie en onbegrip aan de ontbijttafel. Bij Christiaan en Jana gaat het er heel anders aan toe: zij draaiden de eerste tongkus van het seizoen en laten zelfs het woord ‘seks’ vallen. De lichtjes wanhopige Joren en Lien roepen hun moeders dan weer in als laatste hulpmiddel.

Als twee verliefde pubers zaten Jana en Christiaan op de bank van relatietherapeut Wim Slabbinck. Op het programma: een gesprek over intimiteit. Rood aangelopen en giechelend vertelde Jana dat ze ‘het’ nog niet gedaan hebben. Geen probleem, vond Slabbinck, maar wat is er mis met het te proberen? En dus stelde hij Christiaan voor om de vraag gewoon te stellen aan zijn vrouw. Nerveuze hilariteit. “Zou je het ok vinden?”, vroeg Christiaan uiteindelijk. “Ja”, schuifelde Jana heen en weer op de bank.

Of hoe een intentie tot de daad gewoon geforceerd kan worden. Slabbinck content, want hij vertrouwde het koppel ook toe dat hun ‘seksuele nieuwsgierigheid’ een reden is waarom de kleuterjuf en de spoedverpleger aan elkaar gematcht werden. Opnieuw hilariteit bij de twee. “Nu gaan we van elkaar verwachten dat we seksgoden zijn”, lachte Christiaan zenuwachtig. Eerder vertelde Jana ook al dat “het wachten is op het geschikte moment.” De twee lijken nu al helemaal in elkaar verstrengeld. Daarover hieronder meer.

Muisstil ontbijt

Verstrengeld is zowat alles wat Florence en Jiri niet zijn. De verkeersagent en de spoedverpleegster hadden namelijk hun eerste aanvaring. Dat ging - buiten de camera’s - als volgt. Toen zij naar haar werk vertrok, gaf ze hem een knuffel. Fijn, vond Jiri, die al zes afleveringen polst naar enige vorm van affectie. En dus stuurde hij een haar een SMS om dat te zeggen. Waarop zij helemaal panikeerde. Florence: “Hij stuurde: ‘Ik geniet van elke aanraking met jou’. Dat zwart op wit lezen was te veel. Dat ik nadien lachend zei dat ik hem niet meer zou vastnemen heeft hij verkeerd opgepakt. ‘Ik heb het gevoel dat het al een uitgemaakte zaak is’, zei hij.” Resultaat was een muisstil duo aan het ontbijt. Een sprankel in de goeie richting lijkt op dit moment heel ver weg.

Volledig scherm Jiri, Florence op bezoek bij therapeut Sarah Hertens. © VTM

Drie dingen vraagt Florence aan haar man Jiri om hun relatie nog een kans te geven. Tijd, tijd en tijd. De arme Jiri daarentegen ligt helemaal in de knoop met zijn gevoel. “Ik wil er voor gaan, maar wordt afgeremd door haar twijfel”, vertelt hij een vriend. Even later geeft hij zijn echte gevoel toe. “De kans is groot dat het niets wordt”, biecht hij eerlijk op.

Bij Florence lijkt het maar niet te komen. Drie keer deze aflevering benoemt ze dat ze “geen aantrekking” voelt voor haar man. Wanneer relatietherapeut Sarah Hertens haar aanspoort om actief aan de slag te gaan met intimiteit, schuifelt ze van ongemakkelijkheid zowat van de consultatiezetel. En wanneer het woord ‘seks’ valt, slaat ze nog net niet paars uit. “Seks? Oh nee!”, schudt ze haar hoofd bijna van haar frêle schouders. “Soms geeft Jiri me een dikke knipoog en denk ik: ‘te vroeg’”, aldus Florence.

Al zijn er ook wat hoopgevende elementen. Tegen haar zus benoemt Florence dat ze af en toe wél een vonkje voelt voor haar man. En wat zeker in het voordeel van de West-Vlaamse pleit, is het feit dat ze de moeilijkheden die ze met haar eigen gevoelens heeft, niet uit de weg gaat. Ze benoemt ze, wat wil zeggen dat ze eraan wil werken en het experiment nog niet heeft opgegeven. Geduld is - nog steeds - het codewoord voor Jiri.

Slaagkansen: 50 procent

Jana en Christiaan: “Dankzij hem maakt afstand niet meer uit”

Volledig scherm Netflix en - vooralsnog geen - chill bij Jana en Christiaan. © VTM

Driewerf hoera en applaus op alle banken, want de eerste tongkus van het seizoen is een feit. Tijdens een avondje Netflix in de zetel met een dekentje registreerde een onbemand cameraatje het intieme moment tussen Jana en Christiaan. Tijdens de huwelijksreis hadden de twee nog een crisismomentje toen zij toegaf dat ze het uiterlijk van haar afgetrainde verpleger niet echt aantrekkelijk vond, maar dat euvel lijkt helemaal van de baan. Zelfs de afstand - hij woont in Geel, zij in Lokeren - lijkt geen probleem meer te zijn. “Ik keek er tegenop om elke dag de verplaatsing te maken van het werk in Lokeren naar ons appartement in Kontich, maar als ik weet dat hij er is, vind ik dat niet erg”, vertelde Jana. Dat noteren wij alleszins als een eersteklas liefdesverklaring.

Slaagkansen: 85 procent

Joren en Lien: “Muur omhoog in plaats van omlaag”

Volledig scherm Lien en Joren schakelen hulp in van hun moeders. © VTM

Het buffet van goede bedoelingen is nog steeds rijkelijk gevuld bij Joren en Lien. “Ik ga me smijten tot de laatste dag”, aldus een strijdvaardige Joren. “Ik moet me meer openstellen”, aldus Lien, die nochtans toegeeft dat “haar muur omhoog is gegaan in plaats van omlaag”. Maar dat hun situatie redelijk uitzichtloos is, ziet een blinde. Een ongemakkelijke knuffel bij een weerzien, een afstandelijk tikje op zijn knie wanneer zij vertrekt naar haar werk. En ook bij relatietherapeut Sarah Hertens geeft Lien voor het eerst toe dat er geen klik was toen ze Joren voor het eerst zag. Wat doe je in zo’n uitzichtloze situatie? Juist. Je moeder bellen. En dus kwamen de twee mama’s opdraven in de koffiebar van Lien. “Ze zijn steeds omringd door anderen, dan kan je elkaar nooit leren kennen”, vond Liens mama. “Als het niet lukt, hebben jullie je toch geëngageerd”, concludeerde Jorens moeder. Als zelfs de mama’s geen uitweg meer zien, zien wij het helemaal niet meer.

Slaagkansen: 25 procent.

Brecht en Dziubi: “Hoe compatibel wij zijn is niet normaal”

Volledig scherm Brecht en Dziubi gaan eten bij de familie van Brecht. © VTM

Vorige week registreerde de camera nog enkele ongemakkelijke momenten tussen Brecht en Dziubi. De twee leken een andere beeld over de toekomst te hebben waarbij Brecht duidelijk wat harder van stapel liep dan zijn Limburgse echtgenoot. Maar de Brecht en Dziubi-trein lijkt nu opnieuw aan een stevig tempo voort te denderen. Heel kort kwamen ze maar aan bod deze aflevering, maar áls ze in beeld kwamen was het opnieuw hozanna. “Hoe compatibel wij zijn, is niet normaal, waar eindigt dit?”, vraagt Brecht, die zijn man ook meenam naar zijn ouders, zich af. Daar werd Dziubi al ‘onzen Dziubi’. Nog steeds geen vuiltje aan de lucht.

Slaagkansen: 80 procent

