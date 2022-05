Het zit er bijna op: herbekijk hier de 10 grappigste momenten uit ‘De Cooke & Verhulst Show’

TV Karen Damen vertelt in ‘Alloo bij’ over relatie met Regi: “En toen kwam Gert Verhulst in het spel”

Niemand minder dan Karen Damen is donderdagavond te gast in ‘Alloo bij...’ De zangeres neemt Luk Alloo mee naar DPG Media, waar ze een jarige Regi gaan verrassen in de radiostudio. De twee kennen elkaar goed, want ze hadden vier jaar lang een relatie. “We hadden een heel leuke relatie en hebben ons heel goed geamuseerd samen”, klinkt het. “We zijn eigenlijk op veel vlakken dezelfde persoon.” Op de vraag van Luk waarom de relatie slechts vier jaar duurde, is het antwoord duidelijk: “Omdat Gert Verhulst in het spel kwam!”

