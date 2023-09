“Het zijn twee bruisballetjes”: de vonken springen eraf in ‘Blind getrouwd’, al scheurt één iemand létterlijk zijn broek

De dag van de waarheid. Samen met haar bruidsmeisjes stapt de West-Vlaamse kledingverkoopster Fleur Billiet (28) gierend van de stress in haar bruidslimousine. De zwarte Mercedes is er echter één van het lage type en de achterbank dus ook. “Oef”, ploft de brunette dieper dan verwacht. Het spaghetti-bandje van haar trouwjurk glijdt van haar schouder. “Ik ga hier moeten opletten voor mijn borsten”, blaast ze terwijl ze haar decolleté met de hand bedekt. Haar bruidsmeid kijkt bezorgd. Of ze “haar plak-bh aanheeft?”, vraagt die. “Ik draag geen bh”, schudt Fleur, die haar getuige met open mond achterlaat. “Oh? Pas dan op he.”

Een prima beslissing van Fleur, bleek later. Want de West-Vlaamse account manager Alexander Scherpereel (28) blonk als een pas gepoetste postkoets toen de slanke brunette de trouwzaal binnenschreed. “Ik keek naar haar en dacht: ‘Amai’”, sputterde hij achteraf. En ook de winkelbediende uit Knokke knikte tevreden. “Het beladen gevoel was meteen verdwenen toen ik hem zag”, giechelde ze. “Zijn trouwgelofte was als een lijstje dat ik kon afvinken. Alles klopte.”

En aan het eind viel ook Alexander op vestimentair vlak op. De Brugse Brusselaar had een ongelukje, zo toont een vooruitblik naar volgende week. “Mijn broek is gescheurd”, kirt hij het uit wanneer hij de auto wil instappen na de ceremonie. Volgende week meer details allicht.

“Ne superknappe”

Voordien trouwden de Mechelse hoteluitbaatster Isabelle Olivier (26) en de IT-manager Matthieu Angel (32) al. Van de acht deelnemers dit jaar was Isabelle zonder twijfel de meest nerveuze. Toen ze aankwam bij het stadhuis van Mechelen stond ze zo te trillen dat ze tranen met tuiten huilde toen ze haar vader daar zag staan. “Is’t nen toffe?”, snikte ze verstrengeld in zijn armen. Vaderlief had zijn toekomstige schoonzoon uiteraard nog niet ontmoet, maar had gelukkig wel bemoedigende woorden klaar. “De zaal zit bomvol”, klonk het fijntjes. En “Je hebt hier zelf voor gekozen, he.”

Maar ook daar bleek de opluchting gigantisch en de eerste klik een feit. “Ik vind het echt ne superknappe”, glinsterden de ogen van Isabelle, die vooraf had meegegeven dat ze de voorkeur gaf aan een ‘oudere man met baardje’. En ook die oudere man met baard bleek tevreden. “Wauw, wat een verschijning”, vatte hij zijn eerste indruk samen. Vier ‘ja’-woorden, en evenveel instant inslagen in dit seizoen ‘Blind getrouwd’.

Isabelle en Matthieu: twee bruisballen

“Het zijn twee bruisballetjes, wanneer die elkaar ontmoeten kan dat sprankels geven”, vat expert Wim Slabbinck het duo samen. Bovendien zag de seksuoloog heil in het feit dat Isabelle niet wordt afgeschrikt door fysiek contact. “De laatste jaren was dat vaak een probleem, dat mannen daarop moesten wachten”, herinnert Slabbinck zich. Niet bij Isabelle, voorspellen de experts. Dat was al te zien in hun eerste ontmoeting. De allereerste knuffel kon amper intenser. Twee levensgenieters, uitgesproken persoonlijkheden die houden van sociaal contact en op zijn tijd een stevig feestje. Vooralsnog een prima match.

Slaagkansen: 80 procent

Alexander en Fleur: Bedeesd meisje versus open boek

“Ze zijn allebei zeer ambitieus”, vertelt experte Sarah Hertens over het koppel. Maar ondanks de aandacht die ze geven aan hun job, is het duidelijk dat ze willen settelen. Fleur gaf aan dat ze in haar geliefde West-Vlaanderen wil blijven, Alexander - die in Brussel voor AB Inbev werkt - stelde haar meteen gerust dat hij een terugkeer naar de heimat zeker ziet zitten. Alexander lijkt nu al het meest open boek van de acht kandidaten. Hij is altijd enthousiast, spreekt de dingen uit voor hij erover zit te tobben. Een prima combinatie met de bedeesdere Fleur, die zegt in eerste instantie meer op de vlakte te blijven, maar wel staat te trappelen om te beginnen met “huisje, tuintje, kindje.” Sympathiek duo, die duidelijk heel blij waren met elkaar.

Slaagkansen: 80 procent

Jolien en Brecht: nu al dromen over kinderen

Trouwfoto’s nemen bleek in het verleden vaak een opgave in ‘Blind getrouwd’, maar niet voor Brecht en Jolien. “Het lijkt alsof jullie al jaren kennen”, merkte hun fotograaf op. De wederzijdse vonken spatten ervan af. “De aantrekkingskracht is er, ze hebben het goed uitgezocht”, aldus Brecht die door het nemen van de foto’s al even wegdroomde over zijn nageslacht. “Het is fijn als we de foto’s aan onze kinderen kunnen tonen en zeggen: ‘Kijk hier, dit zijn mama en papa toen ze nog jong waren.” Eerder gaf ook Jolien aan helemaal in de wolken te zijn van haar man. Mogelijk struikelpuntje is de afstand tussen het Vlaams-Brabantse Gooik en het Gentse Kalken. Wij zien huismus Brecht niet snel verhuizen en het is maar de vraag of de Oost-Vlaamse stewardess een verhuis ziet zitten.

Slaagkansen: 70 procent

Emma en Emile: “Niets awkwards”

Op zich de minst voor de hand liggende match. “Ze hebben een andere stijl, het is de vraag of ze daar ook voorbij kunnen kijken”, verwoordde expert Wim Slabbinck het. Maar ook na de ceremonie gingen Emma en Emile onverminderd voort met het interesse tonen in elkaar. Hij probeerde haar vierledige achternaam zo elegant mogelijk uit te spreken, zij vond het absoluut geen probleem haar nieuwe man te kussen voor de foto. “Er was niets awkwards aan”, glimlachte Emma. Al merk je wel dat de twee elkaar nog wat moeten vinden, want hun werelden liggen behoorlijk ver uit elkaar.

Slaagkansen: 65 procent

