Het wordt wel héél gezellig tussen Lisbeth Imbo en Tom Vermeir in 'De Slimste Mens’

TV Leren jas blijkt ‘modieus’ hemd en kandidaat geeft toe wel héél slecht te spelen: dit was ‘De Slimste Mens’

De ervaring heeft het in de 30ste aflevering gehaald van het jonge geweld. Bij haar debuut mocht en kon Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou nog scoren en blinken, één aflevering later was het sprookje al over en uit. Ze kwam op geen enkel moment in het spel voor, kreeg een filmpje waar ze helemaal niks over wist en was in de finale tegen Lisbeth Imbo geen waardige tegenpartij. “Dit was heel slecht gespeeld. Heel spijtig”, concludeerde sympathieke Sarah overigens zelf.

