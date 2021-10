Het wordt steeds stiller in ‘Sesamstraat’: zo gaat het vandaag met de cast uit de kinderserie

TVMaandag raakte bekend dat er opnieuw een lid uit de ‘Sesamstraat’-familie is overleden. Sien Diels, de moederfiguur van bekende poppen als Ieniemienie en Pino, overleed op 74-jarige leeftijd. Amper een jaar nadat het iconische personage meneer Aart omkwam in een verkeersongeval. “Het wordt steeds stiller in ‘Sesamstraat’”, klinkt het op sociale media. Maar hoe gaat het nog met de resterende Nederlandstalige castleden zoals Frank, Hakim, Pino en Peetje?

Sien Diels: de moederfiguur

Volledig scherm Sien Diels © PHOTO NEWS

Sien Diels speelde van 1976 tot 2012 mee in Sesamstraat en is de oudste ‘echte’ bewoner. De Vlaamse vertolkte de rol van Sien, een onafhankelijke vrouw die een eigen supermarkt had. Gaandeweg evolueerde ze tot een moederfiguur in de reeks. De actrice noemde ‘Sesamstraat’ haar levenswerk. “Het mooiste wat ik ooit heb gedaan.”

Diels overleed deze week op 74-jarige leeftijd. Haar doodsoorzaak is niet bekend. De laatste jaren verscheen de actrice niet meer op het scherm. Wel had ze begin 2000 nog kleinere rollen in Thuis’, ‘Witse’, ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Sedes & Belli’ en ‘Flikken’.

Frank Groothof: de ideale oom

Volledig scherm Frank Groothof © ANP Kippa

Frank Groothof (74) kwam in 1983 voor het eerst in de serie voor als ondeugende jongen. “Ik was volgens de regisseur degene die het meest bij die mooie omschrijving paste”, zei de acteur over zijn aanwerving. Later evolueerde het personage van Frank tot een leuke oom. “‘Sesamstraat’ is een programma waar je je kinderen veilig naar kan laten kijken als je aan het koken bent”, aldus de Nederlander.

Volledig scherm Frank en zijn broer René. © Lynne Leegte rv.

Dit jaar trok de gepensioneerde Groothof samen met zijn broer René rond in Nederland met de familievoorstelling ’Circus Charms’: een muzikale variétévoorstelling waarin de Russische avant-gardisten uit de jaren 20 centraal staan.

Renée Menschaar: Pino

Volledig scherm Pino en Sien. © ANP Kippa

Renée Menschaar (66) speelt al sinds 1991 de rol van Pino: een vrolijke blauwe vogel die zich vaak verbaast en veel vragen stelt. Menschaar was de eerste vrouw ooit die het pak van Pino mocht aantrekken. “Pino klinkt heel schor. Ik heb geen idee hoe ik bij dat stemmetje kwam, maar hij kwam gewoon”, zei ze ooit over het personage.

De actrice komt helemaal niet graag in het openbaar, waardoor er amper foto’s van haar bestaan. Ook met info over haar persoonlijke leven is ze karig. Momenteel zou de Nederlandse nog altijd actief zijn als professioneel poppenspeelster.

Aart Staartjes: de norse zeurkous

Volledig scherm Aart Staartjes. © ANP Kippa

De Nederlandse acteur en regisseur Aart Staartjes stond sinds 1984 in ‘Sesamstraat’ bekend als Meneer Aart, de mopperende overbuurman die zei waar het op stond en slecht tegen zijn verlies kon. De acteur overleed vorig jaar op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeval met zijn brommobiel. Toen stond zijn acteercarrière al even op een laag pitje. In 2017 speelde hij wel nog mee in een reclamespot voor de energiemaatschappij Eneco.

Ondanks zijn ‘kwaadaardige rol’ riep het figuur vaak de sympathie van het publiek op. Ook in het echte leven was Staartjes iemand die zei waar het op stond en, zeker op jongere leeftijd, ruzies niet uit de weg ging. Toen ‘Sesamstraat’ in 2009 onder vuur kwam te liggen en het uitzendtijdstip werd vervroegd, ontpopte hij zich tot woordvoerder van het verzet én als pleitbezorger van de publieke omroep. “Ze zijn in Hilversum alleen nog maar met de wedstrijd tegen de commerciëlen bezig. Kijk eens, wij hebben de hoogste kijkcijfers”, klonk het toen.

Gerda Havertong: de pittige tante

Volledig scherm Gerda Havertong © KIPPA

Gerda Havertong (74) speelde sinds 1984 de rol van Peetje: een vrolijke Surinaamse tante die houdt van lekker eten, snoepen en zingen.

De afgelopen jaren was Havertong nog altijd druk in de weer. In 2018 dook ze op in het tv-programma ‘De slechtste chauffeur van Nederland VIPS’ en in ‘The Passion’, een Nederlands muzikaal-bijbels evenement. Ook is ze een veelgevraagde gastspreekster. Dit jaar moest ze afscheid nemen van haar man Roelof Lenten (86). Hij overleed aan het coronavirus.

Bert Plagman: Tommie

Volledig scherm Ieniemienie en Tommie (rechts). © ©ANP/Kippa/Freek van Asperenbelga

Bert Plagman (72) nam de rol van Tommie in 1979 op zich. Tommie is een enthousiaste en ondernemende hond. Soms kan hij wat snel boos worden, maar meestal is hij erg vrolijk. De Nederlander werkte de voorbij jaren nog altijd mee aan verschillende poppentheaterproducties. In 2020 bracht hij een ontroerend eerbetoon aan de overleden Aart Staartjes in ‘De Wereld Draait Door’.

Hakim Traïdi: de grapjas

Volledig scherm Hakim Traïdia. © Robin Utrecht

De Nederlands-Algerijnse acteur Hakim Traïdia (65) voegde zich in 1984 bij ‘Sesamstraat’. Daarvoor speelde hij vooral theater op straat. In de reeks is Hakim de clown van de groep. Hij kan goed tekenen en kent veel goocheltrucs.

Sinds 2020 maakt Traïdia deel uit van de cast van de populaire Nederlandse soap ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’. Hij speelt daar de Marokkaanse Sami El Amrani. Zijn personage vertrok onlangs in de reeks naar het buitenland.

Paula Sleyp: de grootmoeder

Volledig scherm Paula Sleyp © NPS

Paula Sleyp nam in 1982 de rol van de lieve grootmoeder in 'Sesamstraat’ over van Mieke Verstraete. Een rol waar ze haar eigen draai aan heeft gegeven, zo zei ze in een interview met dagblad Trouw: “Ik ben met de jaren moderner geworden. Eerst was ik nogal een saaie mevrouw.”

De Antwerpse werkte 28 jaar lang mee aan de serie, totdat ze in 2010 moest stoppen door gezondheidsproblemen. In 2019 overleed ze. Sleyp speelde ook mee in de VTM-soap ‘Wittekerke’ en had gastrollen in de VRT-reeksen ‘Thuis’ en ‘Witse’.

Lot Lohr: de carrièrevrouw

Volledig scherm Lot Lohr (links) en haar collega's Hakim Traïdia en Sien Diels. © NPS

Lot Lohr (58) debuteerde in 1988 als een soort zus voor de poppen. Uiteindelijk groeide ze in de reeks uit tot een werkende moeder die het vaak te druk heeft om voor de kinderen te zorgen.

Grote acteerrollen heeft Lohr de afgelopen jaren niet meer gehad. Wel sprak ze nog regelmatig stemmen in voor tekenfilms. Zo vertolkte ze jarenlang de rol van Timmy Turner in de Nickelodeon-serie ‘The Fairly OddParents’. Ook las ze de afgelopen jaren voor aan kinderen in bibliotheken en klassen.

Paul Haenen en Wim T. Schippers: Bert en Ernie

Volledig scherm Ernie en Bert © ANP Kippa

Het Nederlandse duo Paul Haenen (75) en Wim T. Schippers (79) sprak jarenlang de stemmen van het iconische duo Bert en Ernie in. Bert is de humeurige van de twee, Ernie de vrolijke naïeveling. “Het was de bedoeling dat ‘Sesamstraat’ een leeraspect had, maar het moest ook de kinderen vermaken”, aldus het duo.

Haenen wilde zo graag meewerken aan ‘Sesamstraat’ omdat het volgens hem de eerste keer was dat je poppen zag die “heel geestig” waren. De man is nog altijd professioneel actief. Afgelopen week was hij nog de presentator van de jaarlijkse Coming Out Day.

Volledig scherm Paul Haenen tijdens een repetitie voor zijn coronavoorstelling. © ANP

T. Schippers is dan weer actief in de toneelwereld. In 2011 en 2012 voerde hij zijn theaterstuk ‘Het laatste nippertje’ op. Ook is de man actief als kunstenaar. Zo kreeg hij in 2016 zijn eigen kunsttentoonstelling in Bohn.

Martin van Waardenberg: de vervelende buurman

Volledig scherm Martin van Waardenberg © ANP

Cabaretier en acteur Martin van Waardenberg (65) maakte zijn intrede in 2002 als Buurman Baasje. Hij nam de rol van meneer Aart als irritante buurman een beetje over, omdat Aart doorheen de jaren vriendelijker was geworden. Baasje woont bovendien niet in de Sesamstraat, maar in de naastgelegen Maanzaadstraat.

Van Waardenberg is nog altijd actief op en naast de planken. Zo speelde hij in 2020 mee in de komedie ‘Groeten van Gerri’, van Frank Lammers (‘Undercover’). Een maand geleden won de acteur samen met zijn collega Wilfried de Jong de VSCD Oeuvreprijs voor het “blijvend” veranderen van het Nederlandse theaterlandschap.

Voorlopig zijn er geen nieuwe afleveringen van ‘Sesamstraat' meer op komst. In 2019 besloot de Amerikaanse licentiehouder ‘Sesame Street’ om er geen toestemming meer voor te geven.

Castleden reageerden toen woedend: “We werden langzaam maar zeker buitenspel gezet en mochten daar vooral niets over zeggen. Ik ging er wel van uit dat we niet meer aan het werk zouden komen, maar op de een of andere manier raakt het mij enorm door de behandeling. Ik raak daar zo van overstuur dat ik denk: wat hebben wij jullie misdaan?”, aldus Renée Menschaar, die Pino speelt.

