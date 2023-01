Het wordt Alex Agnew te veel in ‘James The Musical’: “Voor mijn vader was ik één grote ontgoocheling: ik deugde nergens voor”

FILM Een humeurige Maria, een passieloos huwelijk en zingen voor de paus: het échte verhaal van de familie von Trapp

“We gaan nu zélf ons verhaal delen.” De familie von Trapp, wereldberoemd door ‘The Sound of Music’ uit 1965, neemt anno 2023 de touwtjes in eigen handen. De aankomende dramareeks ‘Barones’ vertelt de bewogen geschiedenis van het huishouden. Geen vrolijk gezang en gedans à la Julie Andrews, wel de harde realiteit. “Ik was niet echt verliefd op kapitein Georg. Ik vond hem leuk, maar van liefde was geen sprake.” Dit is het échte verhaal van de von Trapps.

22 januari