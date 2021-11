Het ‘wonderlijke’ jury-duo en het geheime liefdesleven van Merol: dit was ‘De Slimste Mens’

TVOok dit seizoen is het vrouwen boven in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Dat mocht Glints, de verrassende nieuwkomer gisteren, bij zijn tweede deelname aan ‘den lijve’ ondervinden. Hij moest eerst de duimen leggen voor de Iraans-Belgische Dena Vadhani en verloor in de finale van Hollandse kampioen finale-spelen Merol.

De Antwerpse rapper Glints speelde na zijn opmerkelijke overwinning bij zijn eerste deelname, opnieuw meer dan behoorlijk. Een gebrek aan kennis over Guy Verhofstadt en diens Europees verhaal werden hem evenwel fataal. Merol haalde nog vlug 90 seconden extra tijd op in de filmpjesronde om zo met ruime voorsprong aan de finale te beginnen. Ze had voldoende aan één strategisch zetje - haar lievelingsmoment -, om die finale te winnen van Glints. Dena Vadhani was toen al lang aan het genieten van haar overwinning.

Speltechnisch was het niet meteen de strafste avond. Nieuwkomer Vadhani werd eigenlijk op geen enkel moment bedreigd. Ook al omdat Glints bijzonder traag op gang kwam. Maar een off-moment tijdens de fotoronde kostte Merol erg veel tijd. Ze scoorde evenwel goed door in de filmpjesronde en redde zo haar vel.

Met het komische duo James Cooke-Jani Kazaltzis als vakjury werd de ernst van de quiz ook al niet echt opgekrikt. Het duo maakte er een eigen showtje binnen de show van. Zelfs Van Looy had het over een ‘wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk duo’. De Jansen & Janssen van ‘De Slimste Mens’ waren bijvoorbeeld amper aan het opletten bij de Open Deur-vraag van Lieven Scheire. En vonden het dus een écht moeilijke vraag. Hun eigen show was wel om te smaken. Van de Mario Bross-link naar Glints toe, langs de plasscène in de badkamer ten huize Cooke tot de vogelvraag bij de kandidaten. Hollandse Merol liet zich van haar beste kant zien, toen Van Looy haar vroeg of ze een liefje heeft en die wandelen werd gestuurd met de reactie “Dat gaat jou helemaal niks aan.” Een koekje van eigen deeg, want de quizmaster houdt ook de lippen stijf op elkaar als het over zijn lief gaat.

De leukste quotes

Dena Vadhani (die naast de klassieke talen ook Farci spreekt, over haar kansen): “Mijn Iraanse kant zegt ja, mijn Belgische kant neen.”

Vadhani (over lachen): “Ik vind Vlamingen echt hilarisch. Ze hebben de Vlaamse lach ook de collega-lach genoemd.” Waarna ze laat zien wat dat betekent en even knikt met de lippen op elkaar.

Erik Van Looy (tegen Glints): “Je hebt een Nederlander naar huis gespeeld en nu kom je met een oranje shirt.” Waarop Glints: “Ik heb de ene pyjama uitgetrokken en de andere aangedaan. Het zijn eigenlijk de kleuren van mijn album.” En Jani zijn visie geeft: “Het innerlijke telt ook.”

Glints (hoe hij zich wast): “Ik ben een bad-man.”

Hilarische momenten

James Cooke (laat zich weer helemaal kennen als Jani zegt dat zijn ouders niet zo goed Nederlands spreken): “Da’s waar, maar ik dacht dat dat aan hun leeftijd lag.”

James Cooke laat zien dat hij een ‘kathedraal’ van een gehemelte heeft. “Jan Jaap heeft iets met zijn lip, ik heb een Gotisch verhemelte.”

Erik Van Looy vraagt naar de favoriete vogels van de kandidaten. En vergeet de jury. Waarop James protesteert. “Ik vraag het jullie niet omdat ik bang ben van het antwoord”, reageert Erik. “Zie, dat is discriminatie”, laat James weten. Om dan samen met Jani te zeggen dat ze geen lievelingsvogel hebben.

Glints vertelt dat hij ooit op de Groendienst heeft gewerkt. James maakt duidelijk dat hij ooit in een videotheek werkte en daar bijna boel kreeg met een man die een wel speciale video uit de porno-afdeling had gehuurd, zonder dat James dat eigenlijk wist en zijn onschuldige opmerking zeer slecht overkwam.

Kantelmomenten

Dena Vadhani laat zich meteen opvallen door het juiste aantal blokjes Lego (375.000) dat nodig is om één Lego-blokje te breken op één blokje na juist te raden.

Glints mist zijn Open Deur-ronde compleet en scoort maar vier extra seconden.

Dena Vadhani loopt verder uit dankzij een goeie puzzelronde.

In de fotoronde is Merol de pineut. Ze herkent weinig bekende gezichten die naast Marie Verhulst als gelegenheidsjury-Samson poseren.

In de filmpjesronde ziet het er eerst nog goed uit voor Glints, maar Merol trekt net voor het einde toch nog een scheve situatie recht. Vadhani wint echter moeiteloos.

In de finale kan Merol haar favoriete truukje, strategisch zakken, probleemloos uitrollen. Glints is het slachtoffer.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Dena Vadhani 365 sec.

2. Merol 347 sec.

3. Glints 244 sec.

De stand

1. Merol 8 deelnames 2 overwinningen 6 finales gewonnen

2. Gloria Monserez 7 deelnames 3 overwinningen 3 finales gewonnen 1 finale verloren

3. Arjen Lubach 5 deelnames 3 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

4. Jean-Marc Mwema 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

5. Steven Van Gucht 4 deelnames 2 overwinningen 1 finale gewonnen 1 finale verloren

6. Geert Meyfroidt 4 deelnames 1 overwinning 2 finales gewonnen 1 finale verloren

7. Alexander Hendrickx 4 deelnames 3 finales gewonnen 1 finale verloren

8. Acid 3 deelnames 2 overwinningen 1 finale verloren

9. Dena Vadhani 1 deelname 1 overwinning

Nieuwkomer

Jeroen Perceval, 43 jaar uit Lovendegem. Het grote publiek leerde hem in het Oscargenomineerde ‘Rundskop’ kennen als Diederik Maes, een rol waarvoor hij een Ensor won. Twee jaar later kwam ook de gelauwerde film ‘D’Ardennen’ uit, die hij samen met Robin Pront schreef en er een hoofdrol in vertolkte. Met plezier vervoegt hij dit najaar nu ook De Bende van Erik van Looy en kan hij in november eindelijk ook zijn langspeelfilm ‘Dealer’ aan de wereld voorstellen.

