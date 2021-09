Het verschil is pijnlijk groot in ‘Steenrijk Straatarm’: 1.250 euro vs 63 euro voor drie dagen

De wedde van Rob Frans (1.700 euro) gaat rechtstreeks naar de schuldbemiddeling. Het gezin moet rondkomen met het salaris van Elke en dat bedraagt 900 euro. Wanneer beide families van huis wisselen, ontdekken ze het te besteden budget voor de komende drie dagen. Rob en Elke krijgen 1.250 euro ter beschikking, een gigantisch bedrag voor het koppel. Aan de andere kant ontdekt de familie Gillias hun budget van… 63 euro. Hun zoon Reyno verjaart de volgende dag en hij beseft al snel: “Voor een taart is er al geen geld, voor een cadeautje zeker ook niet. Het is wat het is…” Al is het voor de bijna 19-jarige toch even slikken. Opent de life swap hun ogen? Liggen hun levens echt zo ver uit elkaar? Of blijken ze meer gemeen te hebben dan ze oorspronkelijk dachten?