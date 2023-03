Het verdict valt in ‘Assisen’: zo beslist tv-kijkend Vlaanderen over het lot van Eveline Van Laecke

De interactieve fictiereeks volgt de rechtszaak van de balletmoord op de gerenommeerde topchoreograaf Samuel Indria (Geert Van Rampelberg), de mentor en liefde van Eveline. De prima ballerina is dan ook de enige verdachte in de zaak, maar is zij wel echt schuldig? En spreken alle getuigen wel degelijk de waarheid? Zes weken lang volgden de tv-kijkers het proces. In ‘Asissen’ zijn de kijkers dan ook de rechters. Vlaanderen moest de knoop doorhakken of de beschuldigde veroordeeld wordt of niet. Hoe er werd gestemd, zien we woensdagavond in de grote apotheose in aflevering zeven. In de aflevering erna, de slotepisode, wordt er onthuld of het publiek het bij het juiste eind had.