Het tweede seizoen van ‘Fate: The Winx Saga’ verschijnt in september op Netflix

Showbizz Luchtbeel­den tonen mensenzee bij eerste opnames ‘Tien om te zien’: “Vanaf nu meer plaats aan podium én schermen op het strand”

‘Tien om te zien’ is helemaal terug. Vanavond zakte er heel wat volk af naar de zeedijk van Westende, en dat was gisteren niet anders. Op de site zelf konden 3.000 toeschouwers gisteren genieten van de show. Dat was de maximumcapaciteit. 2.500 mensen moesten naar schatting de show dan maar volgen vanop de dijk of het strand. “Dat mensen zo massaal naar ‘Tien om te zien’ zijn afgezakt, is natuurlijk geweldig. Het bewijst dat de muziekshow nog steeds immens populair is”, laat VTM weten.

26 juli