"Het succes is ons naar het hoofd gestegen": zo gaat het nog met de deelnemers uit 'Mijn restaurant’

TV Sprookjes­hu­we­lijk van Adil en Christine eindigt dramatisch in ‘Thuis’

Het had een sprookjeshuwelijk moeten worden, maar de avond eindigde voor Adil en Christine in ‘Thuis’ in mineur. Zo zorgde een onthulling van Lowie voor spanningen met Tamara, maar was het vooral de ontdekking van een ongelabeld flesje frisdrank dat de avond helemaal verpestte.