‘Het Scheldepeloton’ volgt jonge wielrenners op weg naar hun droom

TV Nathalie Meskens en Lauren Versnick vertellen over eerste kus met hun lief: “Het was de beste zoen ooit”

25 augustus Vanavond brengen Nathalie Meskens, Lieven Scheire, Lauren Versnick en Dagny Ros samen de avond door in ‘Waarheid Durven of Doen’ op VTM. Eén van de uitdagingen is: durf je te vertellen hoe de eerste kus met je partner tot stand is gekomen? Lauren Versnick moet geen seconde twijfelen: “Dat was supersimpel bij mij, het was de beste kus ooit.” Ook Nathalie Meskens laat het achterste van haar tong zien: “Bij ons kwam die nogal snel, die dates kwamen pas erna”, lacht ze. “Het was eigenlijk al op de avond dat wij elkaar hebben leren kennen.”