Het salsadansje van Niels en Natalia én een sterk staaltje metal: dit waren de tweede blind auditions van ‘The Voice van Vlaanderen’

TVVanavond was het in ‘The Voice van Vlaanderen’ tijd voor de tweede blind auditions en die zorgden meteen voor een aantal verrassingen. Ze begonnen we de avond met een woeste cover van het metal-nummer ‘Paranoid’ van Black Sabbath. Kandidate Alessia haalde voor haar auditie dan weer haar beste Italiaans naar boven. We moeten je dan ook niet vertellen dat de coaches ook deze week hun uiterste best hebben moeten doen om hun favorieten te overtuigen. Aflevering nog niet gezien? Opgepast, want dit artikel bevat spoilers.

Niels heeft niet veel tijd nodig om te beseffen dat Nisrine met ‘Don’t You Remember’ van Adele een heel knappe Blind Audition doet. Tourist heeft meer tijd nodig, maar dat lost de kleine zus van Nisrine vakkundig op. Zij loopt namelijk plots richting de stoelen van de coaches om vervolgens in zijn plaats op de knop te duwen.

Angelo voelt zich helemaal in zijn element als hij metal mag zingen en hij kiest dan ook voor ‘Paranoid’ van Black Sabbath voor zijn blind audition. Met succes trouwens, want de coaches zijn er helemaal wild van.

Wervelwind Sinay blaas het dak van de studio eraf met haar swingende cover van ‘Won’t Be Long’ van Aretha Franklin. Het klinkt allemaal zelfs zo aanstekelijk dat de coaches én het publiek zich laten verleiden tot een paar danspasjes.

De zenuwen spatten er vanaf bij Lisa, maar van zodra ze begint te zingen weet ze de coaches meteen te overtuigen. Al die stress bleek gelukkig dus overbodig te zijn. Lisa koos trouwens voor het nummer ‘Love On The Brain’ van Rihanna en wist zo een straffe auditie neer te zetten.

Lisa DB heeft enorm veel lef, want ze begint haar blind audition met een akoestisch stuk. Ze brengt ‘Skin’ van Rag ‘n Bone Man. Zelf is Lisa een supergrote fan van Natalia, dus haar geluk kan alvast niet op wanneer ze bij team Natalia terechtkomt.

Arie koos vroeger zijn andere passie, basket, boven muziek. Met deze blind audition probeert hij dat recht te zetten. Voor zijn auditie koos hij alvast voor het mooie ‘Forever Love’ van Gary Barlow.

Alessia blijft trouw aan haar Italiaanse roots en waagt haar kans met het wondermooie ‘Caruso’ van Lara Fabian. Niels is alvast meteen verkocht, maar hij is niet de enige coach die overtuigd is van het talent van Alessia. Ook Natalia wil haar namelijk maar al te graag in haar team hebben.

Lieke brengt met haar blind audition een prachtige ode aan haar oma met ‘Dat Ik Je Mis’. En dat is ook Tourist LeMC, de gloednieuwe coach van Lieke, niet ontgaan.

Met ‘I Love You’ van Billie Eilish kiest Robin voor zijn blind audition geen makkelijk nummer. Hij maakt het bovendien alleen nog maar moeilijker door zichzelf te begeleiden op de piano. Al bleek zijn gedurfde keuze wel een slimme zet te zijn, want alle coaches draaien hun stoel om voor Robin.

Toon kiest voor zijn blind audition voor ‘Tiny Dancer’ van Elton John. Zijn prestatie wist Koen Wauters alvast te overtuigen, want hij vertelt na de auditie dat hij fan is van zijn apart stemgeluid. Ben je trouwens benieuwd hoe de stemmen van Koen en Toon bij elkaar passen? Dan hebben wij alvast goed nieuws voor jou, want de twee zangeres waagden zich al eens aan een duet.

Lies deed muzikale ervaring op in het koor van Studio 100, maar staat er nu alleen voor. Met ‘You Don’t Do It For Me Anymore’ van Demi Lovato probeert ze een ticket voor the Knockouts te versieren. Iets wat haar dankzij de vijfde coach Laura Tesoro misschien wel zal lukken. De vier andere coaches draaiden namelijk niet voor Lies. Alleen weet zij op dat moment nog niet dat er in de coulissen een vijfde coach zich verstopt heeft en haar tóch meeneemt naar de volgende ronde.

Julie zingt normaal bij een klassiek koor, maar voor ‘The Voice van Vlaanderen’ waagt ze solo haar kans met ‘A Case of You’ van Joni Mitchell. Koen leek alvast overtuigd te zijn van haar presentatie, maar op de valreep koos hij er dan toch nog voor om niet te drukken.

Ann Grutman zagen we niet schitteren tijdens haar blind audition op tv, maar ze schopte het alleszins wel tot in team Laura in The Comeback Stage.

