Het regiedebuut van Jonas Van Geel en een scenario van Pedro Elias: deze projecten krijgen steun van Screen Flanders

Die 2 miljoen euro wordt verdeeld over de acht projecten. Elk project zal tussen de 100.000 euro en de 400.000 euro krijgen, klinkt het in een persbericht. Er werden drie speelfilms geselecteerd (‘Skiff’, ‘Waarom Wettelen’ en ‘Juul’) en vijf fictieseries: ‘Moresnet’, ‘How To Kill Your Sister’, ‘Arcadia Seizoen 2', ‘State of Happiness Seizoen 3' en ‘Elixer’. “De oogst van deze oproep is alvast veelbelovend: van tedere auteursfilms en een unieke Vlaamse artistieke animatiefilm, tot high-end fictieseries van eigen bodem en internationale coproducties”, klinkt het bij Vlaams minister van Economie Jo Brouns. “Met deze steun willen we Vlaanderen blijvend op de kaart zetten als creatieve en aantrekkelijke audiovisuele regio, en zorgen we voor extra werkgelegenheid en verdere professionalisering van de sector.”

Deze projecten kunnen op steun rekenen

‘Juul’

Volledig scherm 'Juul' © Screen Flanders

Het 17-jarige circusmeisje Juul raakt na een mislukte act in coma en wordt hersendood verklaard. Haar vader Bor voert haar op als levende marionet. Bij Juul, die toch nog bij bewustzijn is, groeit de innerlijke razernij en wanhoop. ‘Juul’ wordt een artistieke animatiefilm.

‘Skiff’

Volledig scherm 'Skiff' © Screen Flanders

De vijftienjarige Malou groeit op in een kleine gemeente waar ze uitblinkt in de plaatselijke roeiclub. Maar met een afwezige moeder en pesterijen in de club is haar broer Max de enige bij wie ze af en toe haar hart kan luchten. Wanneer Malou gevoelens krijgt voor Max’ vriendinnetje Nouria, ontstaat er een verwarrende driehoeksverhouding. De fictiefilm is geschreven door Cecilia Verheyden en Vincent Vanneste. Verheyden (‘Ferry’) neemt ook de regie op zich.

‘Waarom Wettelen’

Volledig scherm 'Waarom Wettelen' © Screen Flanders

‘Waarom Wettelen’ volgt een bonte groep familieleden en vrienden op de begrafenis van de net overleden Christine. Het scenario is van de hand van Dimitri Verhulst, die ook debuteert als regisseur. In de cast vinden we namen als Peter Van den Begin, Tine Roggeman, Cami Moonen, Marijke Pinoy ...

‘Moresnet’

Een profetische dodenlijst dwingt een man ertoe op zoek te gaan naar zijn toekomstige moordenaar om zijn leven en dat van zijn geliefden te redden. ‘Moresnet’ werd geschreven door Frank Van Passel, Jef Hoogmartens en Jonas Van Geel. Frank Van Passel (‘Renaissances’) en Jonas Van Geel nemen ook de regie op zich.

‘How To Kill Your Sister’

Volledig scherm 'How To Kill Your Sister' © Screen Flanders

Anna en Kat, twee van elkaar vervreemde zussen, vertrekken samen op roadtrip om de as van hun overleden ouders te verstrooien in Zuid-Spanje. Op het dak van hun wagen staat de doodskist bestemd voor Anna, de jongste van de twee: ze heeft kanker en verwacht niet meer terug te keren. Wat de zussen niet weten, is dat ze allebei, en om geheel eigen redenen, een verlammend geheim met zich meedragen... ‘How To Kill Your Sister’ is geschreven door Pedro Elias en Evelien Broekaert, en wordt geregisseerd door Jonas Geirnaert (‘De dag’).

‘Arcadia seizoen 2'

In het tweede seizoen volgen we verder de belevenissen van de familie Hendriks-Jans na de deportatie van vader Pieter uit Arcadia naar de buitenwereld. Joël Vanhoebrouck (‘Undercover’) neemt de regie op zich. In de cast zien we grotendeels dezelfde namen terug als in het eerste seizoen: Lynn Van Royen, Abigail Abraham, Gene Bervoets en Jean Janssens.

‘Elixer’

Volledig scherm 'Elixir' © Screen Flanders

Nadat Isabelle Rombauts onverwacht is benoemd tot CEO van het familiebedrijf LXR Pharma, ontdekt ze dat hun meest succesvolle medicijn verschrikkelijke bijwerkingen heeft. Haar familie wil een schandaal voorkomen, kiest ze voor hen of haar geweten? ‘Elixer’ is een productie van het Nederlandse Topkapi, in coproductie met het Vlaamse Menuetto (‘De acht bergen’). Onder de cast vinden we namen als Katelijne Damen en Wim Opbrouck terug. ‘Elixir' zal worden uitgezonden op VRT, NPO, ZDF en de publieke zenders in Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, IJsland, Oostenrijk, Zwitserland en Hongarije.

‘State Of Happiness seizoen 3'