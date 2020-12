‘Het Rad’-kandidate wint 240 kilogram ajuinen

TV Pieter Timmers onthult flater van z'n leven: “Ik belde met de koning op het toilet”

28 december Pieter Timmers (32) beging een grote flater na het behalen z'n medaille op de Olympische Spelen in 2016. Dat vertelde de voormalige zwemmer in ‘Het Rad’, waar hij maandagavond letterzetter van dienst was. “De koning wou me bellen om me te feliciteren, maar m’n gsm stond op stille modus.”