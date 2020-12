"Het nieuws schoof een heel jaar mee aan tafel. En straks ook op kerst": VTM-anker Freek Braeckman presenteert ‘Uw film van het jaar’

Freek Braeckman gidst ons door een doldwaas nieuwsjaar. Honderden 'VTM Nieuws'-afleveringen moesten de voorbije weken samengebald in één - voor 2020 piepklein - overzicht. "Een herculeswerk. We hebben verdomme gevloekt", zegt Braeckman, die drie dagen met zijn gezin aan zee zat. "Niet mijn eerste vakantie sinds maart, neen. Zo erg is het niet", lacht hij. "Al is het toch ook van augustus geleden." Het stormde aan de kust, vertelt hij nog, en dat symboliseert misschien wel het afgelopen jaar. "2020 was een storm waar we samen in zaten. Niemand is eraan ontsnapt."