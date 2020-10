Het mysterie van de rode tentjes in ‘Thuis’ is opgelost: niet Frank maar wel Xander is de tweede dode

TVDe soapfans hebben er lang op moeten wachten, maar in ‘Thuis’ is het mysterie van de twee rode tentjes eindelijk opgelost. De makers hadden bij de start van het nieuwe seizoen verklapt dat er twee doden zouden vallen. Na de moord van Jacques (Peter Van de Velde) op Jasper (Kristof Verhassel) was het uitkijken naar de identiteit van het tweede slachtoffer. En dat werd niet Frank (Pol Goossen) maar wel Xander (Pieter Jan De Paepe).

De voorbije dagen werden op sociale media heel wat namen genoemd als mogelijke slachtoffers. Want dat de ontvoering fataal zou aflopen, was wel duidelijk. Maar fataal voor wie? Voor slachtoffer Robin (Frits De Ruyter), ontvoerder Xander, hoofdinspecteur Tim (Jeroen Lenaerts) of papa Tom (Wim Stevens)? Dat was nog onduidelijk. Al wezen alle vingers afgelopen weekend plots richting Frank Bomans. Xander werd na de bevrijding van Robin door de politie als een wild dier opgejaagd en stootte op zijn vlucht in de Dreef op ‘opa’ Frank. De twee raakten verwikkeld in een gevecht en de aflevering eindigde vrijdag met het onheilspellende beeld van het lichaam van Frank op de grond. Roerloos en dus dood?

Op sociale media concludeerden heel wat soapfans dat Frank de klap niet overleefd had en na 25 jaar uit ‘Thuis’ zou verdwijnen. Zeker omdat de website een.be al zijn mooiste tv-momenten had opgelijst als een soort in memoriam. Sommige soapliefhebbers vonden dat mogelijke vertrek van het personage van Pol Goossen uit de serie zelfs een reden om op het parcours van de Ronde van Vlaanderen een reuzegrote tekening op de weg aan te brengen met het opschrift ‘Frank Bomans Forever’.

Volledig scherm Deze tekening was tijdens de Ronde van Vlaanderen op de grond te zien. © RV

Maar Frank stierf niet. Hij overleefde de confrontatie met Xander, al werd dat pas in de aflevering van dinsdag duidelijk. De kijker zag daarin ook hoe de zoon van Tania op zijn vlucht helemaal begon te flippen en zelfs als een razende zijn bloedeigen moeder aanviel. Toen hij Tania (Katrien De Becker) probeerde te wurgen, verscheen dokter Ann (Monika Van Lierde) gelukkig op het toneel. Zij mepte de aanrander met een rake tik met een schop dood. De slechterik verdwijnt dus uit ‘Thuis’, terwijl Frank blijft. Simonneke zag hoe haar ‘baby’ in het ziekenhuis werd opgenomen, waar zijn verwondingen al bij al nog goed meevielen. Net zoals bij de ontvoerde Robin, die overigens blij is met de toenadering tussen Karin (Kadèr Gürbüz) en Tom. Bovendien werd Waldek (Bart Van Avermaet) vrijgelaten onder voorwaarden. Hij blijft nog steeds verdacht van de moord op Jasper, maar de kijker weet natuurlijk beter. Het was dus niet allemaal kommer en kwel.

Volledig scherm Tania (Katrien de Becker) bij haar dode zoon Xander. © RV

