Het muziekfeestje van het jaar, viervoeters en seksuele opvoeding: dit kan je vanavond op tv bekijken

TV Kippenvel met André Hazes en ambiance met Bart Peeters: dit zijn de straffe covers uit de eerste ‘The Best Of’

31 augustus Wat zijn volgens de gemiddelde Vlaming de vijf allerbeste hits van De Kreuners? We kwamen het dinsdagavond te weten in de eerste aflevering van ‘The Best Of’. In dat gloednieuwe muziekprogramma van VTM worden acht artiesten of bands verrast met unieke privéconcerten, waarbij vijf collega’s hun populairste nummers in een eigen jasje steken. In de eerste aflevering brachten André Hazes, Guy Swinnen, Mauro Pawlowksi, Equal Idiots en Bart Peeters deze verrassende covers.