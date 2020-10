Het masker valt af voor Suikerspin: alle optredens - én hints - van halve finale ‘The Masked Singer’

Welk bekend gezicht gaat er nu écht schuil achter Suikerspin? De geruchtenmolen draaide de afgelopen weken op volle toeren. “Het is Zita Wauters”, was het finale antwoord van Jens. Julie Van den Steen ging voor Danira Boukhriss, terwijl Karen Damen voor Nora Gharib koos en Lize Feryn voor Charlotte Leysen.

Uiteindelijk bleek Nora Gharib - ook bekend van haar deelname aan ‘K3 Zoekt K3' in 2015 - inderdaad achter het masker schuil te gaan. Iets wat veel kijkers thuis inmiddels hadden uitgesloten.“Kan niet, want zij is net bevallen”, klonk het op sociale media. De verbazing was dan ook groot toen Nora vanavond tóch van achter het masker tevoorschijn kwam. “De baby was er altijd bij. Aan haar heb ik mijn deelname ook verklapt, want zij kan toch niet veel zeggen”, knipoogde Nora.