Het loopt even mis in ‘Wie Zoekt Die Wint’: “Zéker niet op de rode knop drukken”

TV Het eerste interview met Maksim Stojanac na exit in ‘The Masked Singer’: “Nu is er terug tijd voor de liefde!”

De leeuw brult niet meer in ‘The Masked Singer’, maar de jongeman die in het pak zit kan nu eindelijk stoppen met ontkennen. “De verleiding was groot om mijn collega, die vorig jaar deelnam, om tips te vragen, maar dat mocht natuurlijk niet”, zegt het populaire tieneridool Maksim Stojanac. Nu het gemaskerd avontuur ten einde is, focust Maksim zich op zijn rooskleurige toekomst. Die is zeer welgekomen na de breuk met zijn vriendin. Maar de liefde lonkt! “Er is een fijne lijn tussen zat zijn en verliefd zijn.”