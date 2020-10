“Het kwetst en is gewoonweg fout”: Amerikaanse Sesamstraat maakt TV-special over racisme

‘Sesame Workshop’, de educatieve vzw achter ‘Sesame Street’, probeert kinderen al jaren moeilijke onderwerpen aan te brengen: zo passeerden drugsverslaving en pleegzorg al de revue. Nu is het de beurt aan racisme, een probleem dat zich al decennialang afspeelt in de VS en ver daarbuiten. Met de halfuur durende video ‘The Power Of We’, wil de show kinderen - maar tegelijkertijd ook meekijkende volwassenen - racisme leren herkennen en hen aanzetten om in actie te komen als ze ermee geconfronteerd worden. “Als je iets ziet wat verkeerd is, zeg er dan iets over en vertel het aan een volwassene”, adviseert Gabrielle de Muppet. Een andere Muppet, die een racistische opmerking maakt, geeft uiteindelijk ook toe dat het heel kwetsend kan zijn en eigenlijk gewoon fout is.