"Het kwam binnen toen de regisseur zei dat de laatste scène erop stond": Yannick De Coster neemt afscheid van 'Dertigers’

Een huis, een job, kinderen, een huwelijk… Rond je dertigste hoor je je leven stilaan op de rails te hebben, maar net als de personages in ‘Dertigers’ worstelt Yannick de Coster nog met dilemma’s. “Het leven als dertiger is niet altijd zo makkelijk en het is iets complexer dan getrouwd zijn of niet, een gezin hebben of niet… Het gaat over een balans vinden”, zegt Yannick. “Je moet soms een beetje jongleren om een goed evenwicht te vinden tussen de jobs die je echt graag doet en gezellig thuis zitten, op reis gaan, feestjes afschuimen, eropuit trekken en niet weten wat ervan komt... Ik vind het soms moeilijk om een lange periode vast te zitten aan een job, want ik reis heel graag. Nu ‘Dertigers’ achter de rug is, heb ik komende zomer vrij, dus zal ik die tijd misschien wel gebruiken om eens lang op reis te kunnen gaan. Anderzijds is acteren een onzeker beroep, ik krijg vaak op het laatste moment een opdracht en dan is het soms moeilijk kiezen tussen werk of vrije tijd. Ik acteer heel graag, maar wil ook genieten van het leven, zolang ik jong genoeg ben om alles te kunnen doen wat ik nog wil.”